Sérgio Conceição revoltado com o castigo de Pepe

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, com os "leões", Sérgio Conceição pede, ainda assim, uma resposta positiva da equipa perante a adversidade de ficar privada do capitão.”, começou por dizer o treinador dos "dragões", que pediu a união do grupo: “".O treinador da formação azul e branca garantiu que está “” em arranjar uma solução para substituir Pepe, sem pensar no estado de espírito da equipa adversária.", garantiu.O FC Porto recebe o Sporting, às 20h15, no Estádio do Dragão, numa partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, que será arbitrada por Nuno Almeida.