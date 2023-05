Sérgio Conceição só pensa em ganhar ao Famalicão

"Não temos de pensar no jogo que passou, temos de pensar que temos de ganhar este. Isto é bem demonstrativo do nosso respeito pelo Famalicão, pelo que têm feito. Ainda agora em Alvalade, mudando oito jogadores, continuou com qualidade no seu jogo e fez uma partida bastante interessante. O que nos espera será um jogo extremamente difícil mais uma vez. O jogo mais importante para nós é o de amanhã, para aí estarmos no Jamor, que aí será o jogo mais importante, se lá chegarmos"."Em relação ao João Mário preocupa, é o único que está fora. Os outros estão disponíveis. Seria estranho da minha parte achar que as questões físicos são importantes quando ao longo da época tivemos muitos jogadores de fora. É crítico quando os jogos se realizam com 72 horas ou menos de intervalo, mas não é o caso. Toda a gente está motivada, a perceber o jogo que é, e que nos pode permitir estar mais uma vez numa final de uma competição, a segunda em termos de importância no panorama nacional. Estamos focadíssimos no nosso jogo de amanhã"."Vamos à procura de uma constante evolução individual e coletiva. Olhamos para isso, sem dúvida absolutamente nenhuma, e encontramos várias explicações. Eu tenho a minha e já partilhei com os jogadores. Por 1-0 ou 2-1 temos ganho e isso é o mais importante, mas se me perguntar se quero ganhar todos os jogos por 3-0 ou 4-0, é verdade. Mas não é possível, encontramos equipas - técnicas e em campo - de qualidade. Os jogos têm a sua história. Às vezes pensamos que os jogos mais complicados podem ter os resultados mais equilibrados e no final não é. O mais importante é o que acontece no final".