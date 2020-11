Sérgio Conceição suspenso por 15 dias por expulsão em P. Ferreira

De acordo com o mapa de castigos, o treinador dos "dragões" foi expulso no encontro da sexta jornada da I Liga por ter dito ao árbitro: "és uma vergonha, és um mentiroso".



Por ser reincidente, Sérgio Conceição foi suspenso por 15 dias e terá de pagar uma multa de 10.200 euros, falhando o encontro dos "dragões" com o Portimonense, no domingo, na sétima ronda.



O diretor-geral para o futebol do FC Porto, Luís Gonçalves, e o adjunto Siramana Dembele viram ser-lhes instaurados processos disciplinares.



No encontro entre Paços de Ferreira e FC Porto (3-2), também o treinador dos pacenses, Pepa, foi expulso e foi suspenso por oito dias, enquanto o seu adjunto Samuel Correia terá de cumprir uma suspensão de seis dias.