Sporting "é fácil de desmontar", mas é preciso ser "competente", diz Sérgio Conceição

O técnico dos `dragões` elogiou a forma como o conjunto lisboeta, que é líder do campeonato, se tem apresentado, com "pragmatismo e eficácia", falando de um adversário "que sabe o que quer dentro do jogo e é difícil de contrariar".

"A simplicidade, às vezes, é o mais difícil de executar no futebol. Olhamos para o Sporting e percebemos que é fácil de desmontar, mas temos de ser competentes para o saber fazer", disse Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

O treinador portista assumiu "a responsabilidade e o peso do jogo", tendo em conta que os `leões` têm uma vantagem de 10 pontos sobre o FC Porto, mas garantiu que tal não coloca pressão extra à sua equipa.

"Estamos habituados a jogar na Liga dos Campeões, com equipas poderosas, em jogos a eliminar. A pressão existe por representar um clube como este e está presente todos os dias. Acho que a pressão é boa, gostamos e sabemos utilizá-la. Mas isso não retira foco no trabalho e na preparação", garantiu Sérgio Conceição.

Questionado sobre se um deslize neste embate significará um revés irrecuperável nas ambições do FC Porto de revalidar o título nacional, o treinador dos `azuis e brancos` preferiu falar em "jogo muito importante".

"É um dos jogos que falta jogar contra um rival direto. Sabemos do seu peso, do momento atual e da distância que temos para o rival. É, sem dúvida, um jogo extremamente importante", disse o técnico.

Sérgio Conceição foi ainda confrontado com o facto do FC Porto ter, neste momento, mais sete jogos na época em relação ao Sporting, uma vez que os `leões` foram prematuramente afastados das competições europeias, mas não fez uma relação direta com a diferença pontual que separa os dois conjuntos na Liga.

"Temos uma densidade competitiva acima da média e isso pode explicar alguma falta de frescura da nossa equipa em certos jogos. Mas não é só isso que pode justificar o fosso de 10 pontos. O Sporting teve mais tempo para preparar algumas partidas, mas também há trabalho e competência do Rúben [Amorim] e dos seus jogadores", disse o treinador do FC Porto.

Ainda nesta antevisão ao `clássico` de sábado, Sérgio Conceição recuperou o tema do tempo útil de jogo no campeonato nacional, lamentando que seja "um dos mais baixos da Europa".

"É algo cultural, e há um conjunto de situações em que o futebol português tem de melhorar. É preciso falar com toda a gente, para sermos mais competitivos. Não é só armar a polémica", disse Sérgio Conceição.

O técnico do FC Porto reagiu ainda a um dado estatístico revelado pelo Sporting, durante a semana, sobre o número de grandes penalidades assinaladas, esta época, a favor dos `dragões`.

"Na meia-final da Taça da Liga [frente ao Sporting] tivemos quatro faltas ofensivas em livres laterais ou frontais. Os jogadores caíram e o árbitro marcou falta, sendo que em dois dos lances, nem estava a olhar para essa zona. O Sporting está preocupado com os penáltis? Nós estamos com os gritos", atirou Sérgio Conceição.

O FC Porto, segundo classificado, com 44 pontos, recebe no sábado o Sporting, líder do campeonato, com 54, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.