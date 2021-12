Taça da Liga. FC Porto vence Rio Ave e Santa Clara segue para as `meias`

No estádio do Dragão, o FC Porto, sem Sérgio Conceição no banco devido a castigo, entrou em campo a saber que já não tinha hipótese de seguir em frente na competição, depois da derrota frente ao Santa Clara, mas acabou por vencer a equipa da II Liga, que ainda tinha esperança, com um golo do brasileiro Pepê, aos 83 minutos.

Com este resultado, o Santa Clara garantiu o primeiro lugar do grupo, com quatro pontos, seguido do FC Porto com três e do Rio Ave com um.

A equipa açoriana, que hoje confirmou a saída do treinador Nuno Campos, vai agora defrontar o Sporting na `final four` da Taça da Liga, enquanto o Benfica, também apurado, ainda aguarda para conhecer o adversário.