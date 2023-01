Taça da Liga. Sérgio Conceição admite dificuldades

O ´técnico portista fez a antevisão do jogo da final e a propósito afirmou: "Temos de marcar mais golos do que o Sporting. Era um objetivo estar na final, estamos. Era objetivo estar nos oitavos, também conseguimos. Não está a ser tudo positivo. Mas há muita coisa positiva. Vamos defrontar um Sporting diferente, com nuances distintas. É perceber isso e focar na nossa equipa. Do outro lado está um adversário elevadíssimo, que trabalha há algum tempo com a sua equipa técnica, e bem. Vamos ter jogo de dificuldade elevada. Às vezes, os jogos mais fáceis tornam-se mais complicados. Fomos a duas finais e perdemos. Amanhã teremos a possibilidade de ganhar".Sobre o facto do FC Porto ter menos 24 horas de descanso do que o Sporting disse: "Não me referi em relação ao Sporting, que também já esteve do outro lado, com menos tempo de descanso. Não tem a ver com isso. Estão todos no mesmo patamar. Os jogadores podem sofrer mais lesões. Jogar ao quarto dia não é a mesma coisa que jogar ao terceiro. Todos os minutos seriam importantes. Não sendo, não vou usar essa desculpa do tempo de descanso".





A propósito da nomeação do árbitro João Pinheiro e da possibilidade de vencer a taça considerou: "Desejo ao João Pinheiro as maiores felicidades para o jogo de amanhã, a ele e à equipa de arbitragem. Que corra bem. É um dos melhores árbitros portugueses, não estou a dizer nada de novo nem a puxar o saco, não preciso disso. À terceira? Não podemos pensar nas duas que passaram. Vamos jogar contra uma equipa muito bem treinada. Já agora aproveito para dar os parabéns ao Rúben (Amorim), que faz anos hoje, que tenha um trajeto fantástico e cheio de títulos, menos os que disputo com ele. Um dos meus adjuntos também faz hoje anos, e um dos filhos do Vítor Bruno também. Estou um bom rapaz, não estou? (risos)".