Taça. Sérgio Conceição respeita solidez do Santa Clara

Em destaque esteve o médio defensivo Alan Varela, de 22 anos, proveniente dos argentinos do Boca Juniors e que tem sido adaptado a outras funções pelo técnico treinador dos "dragões".





Mas a conferência de imprensa teve muitos outros temas.





"Em relação ao jogo, vai ser um jogo difícil por tudo o que é a equipa do Santa Clara, pelo bom campeonato que estão a fazer na 2.ª Liga, pela boa solidez defensiva mas também pela equipa experiente que considero que, se estivesse na nossa 1.ª Liga, estaria do meio da tabela para cima. É um jogo difícil, em condições que prevemos difíceis. Vi o último jogo do Santa Clara em casa num relvado em muito mau estado, não sei se a Federação está ao corrente da situação. Uma prova tão bonita como a Taça, acho que devíamos promover o espetáculo. Não sei em que condições vamos jogar, mas isso poderá dificultar a vida das equipas. Espero que o jogo possa decorrer de forma normal porque já são muitas as dificuldades. Poder-se-á tornar um jogo onde o futebol praticado pode não ser suficiente, daí a minha preocupação. Estamos num bom momento, o último jogo não veio quebrar nada, veio sim mostrar que a equipa está bem. Andamos sempre a falar dos resultados, mas o resultado foi negativo e temos plena consciência disso. Dentro disto, temos de olhar para este jogo como a final que é, só estaremos nas 'meias' se conseguirmos vencer o Santa Clara"."Poderá complicar aquilo que é o calendário, sem dúvida. Por outro lado, estamos a falar de um setor que está em protesto e temos que estar solidários. É um setor muito importante na nossa sociedade. Dentro disto, há duas situações que a nós não deixaria nada satisfeito, a de fazer uma viagem até aos Açores, chegar lá e não poder jogar. Temos um calendário muito preenchido, penso que vamos ter mais seis jogos este mês, e não é fácil encontrar data para jogar. Por outro lado, temos que respeitar o protesto de alguém que sente que não tem tudo aquilo que merece"."Tudo está a correr de forma normal, não tivemos informação alguma de que possa haver outra possibilidade. Penso que está tudo preparado para haver jogo. Em termos de condições climatéricas, isso é que já não sei"."Acho que sim, acho que tem toda a razão"."Entendo a pergunta. Dentro deste cenário, não há nada a fazer. É olhar para a frente. É trabalharmos mais no que podemos controlar. Sermos mais competentes, esperando que naquilo que não controlamos, as pessoas sejam mais competentes também. Se juntarmos isto fazemos uma 2.ª volta acima de média. E depois, em maio, as contas vão-se fazer"."Acho que as equipas, os treinadores e os clubes têm experiência suficiente. Acho que os jogadores nem pensam nisso. O Sporting terá um jogo a fazer, ponto. Depende da forma como Famalicão e Sporting vão estar nesse jogo para discutirem os pontos. Não acho que funcione de maneira positiva ou negativa em termos emocionais, não embarco muito nisso".