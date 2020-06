Tomás Esteves renova contrato com o FC Porto até 2024

O lateral direito, que completou 18 anos em abril, estendeu por mais três anos o vínculo ao emblema portista, onde chegou em 2011 e no qual percorreu todos os escalões de formação, antes de chegar à equipa principal no arranque desta época.", disse Tomás Esteves, em declarações aos canais oficiais do clube.O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, revelou que o acordo já tinha sido alcançado, "dada a palavra do jogador e do pai", e confessou que a opinião do treinador Sérgio Conceição foi importante para este desfecho.", observou Pinto da Costa, salientando que os jovens da formação "são a garantia do futuro do FC Porto".O internacional sub-21 português integrou a equipa de juniores do FC Porto na época passada, ajudando os portistas a conquistarem a UEFA Youth League, a Liga dos Campeões jovem.

Esta temporada, além de três jogos pelos juniores e 10 pela equipa B dos "dragões", o lateral estreou-se pela equipa principal, em 5 de dezembro de 2019, na vitória dos azuis e brancos sobre o Casa Pia (3-0), na fase de grupos da Taça da Liga.