Toni Martínez renova contrato com o FC Porto até 2027

”, disse, em declarações publicadas no sítio oficial dos "dragões" na Internet.Com 11 golos e cinco assistências em 41 jogos, Toni Martínez, de 25 anos, está a viver a sua melhor campanha com o FC Porto, ao qual chegou em 2020, oriundo do Famalicão, figurando atrás do iraniano Mehdi Taremi, com 23 tentos, e do brasileiro Galeno, com 14, no pódio dos melhores marcadores da equipa de Sérgio Conceição em todas as provas.”, afiançou o vencedor de um campeonato, uma Taça de Portugal, duas Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga pelo clube.A extensão contratual do avançado natural de Murcia deixou igualmente “muito satisfeito” Jorge Nuno Pinto da Costa, que falou nas expectativas correspondidas por “”.”, referiu o presidente dos ‘azuis e brancos’ ao sítio oficial.Detentor dos quatro principais troféus nacionais, o FC Porto vai disputar as meias-finais da Taça de Portugal com o Famalicão e é vice-líder da I Liga, com 67 pontos, a quatro do Benfica, visitando o Paços de Ferreira no sábado, às 20h30, no Estádio Capital do Móvel, em partida da 29.ª jornada, com arbitragem de Fábio Veríssimo.