Treinador do Anadia quer "personalidade sem medo" frente ao FC Porto

"Tenho a certeza que eles têm personalidade para jogar um jogo destes e é isso que lhes vou pedir. É personalidade, ter qualidade com a bola, não terem medo quando a tiverem, porque o nosso registo, e o que nos trouxe até aqui foi uma eliminatória em Fafe muito difícil", admitiu Rui Borges.



Em conferência de imprensa ao jogo de domingo, pelas 20:45, no Estádio Municipal Engenheiro Sílvio Henriques Cerveira, na cidade de Anadia, o treinador reconheceu que "pode haver um outro jogador que se retraia", mas disse que a equipa está preparada.



"Porque temos jogadores com boa formação, que passaram por contextos bons na formação (...) Temos jogadores com suporte para isso. (...) Tivemos muita personalidade para chegar até aqui e se é isso que nos trouxe até aqui, é isso que nos tem de manter e é isso que temos de realizar com o FC Porto", assumiu.



Rui Borges disse ainda que, durante a semana de trabalho, fora do campo do Anadia para poupar a relva, "foi muito fácil motivar" os atletas, porque "é um jogo diferente" e "especial" por ser frente ao campeão nacional.



"A expectativa é realizarmos um bom jogo, sermos competitivos, é isso que pretendemos, foi para isso que trabalhámos durante esta semana e, por isso, quanto mais competitivos estivermos no jogo, mais próximos estamos de fazer história ou de realizar uma surpresa", assumiu.



Uma surpresa que "é muito difícil" de conseguir, já que o Anadia vai "defrontar uma excelente equipa, muito bem treinada, muito bem organizada" e, para que isso possa acontecer, a sua formação terá de "estar a um grande nível" para ser competitiva.



Rui Borges acrescentou que a sua equipa "gosta de ter bola, tem jogadores para isso, bons tecnicamente", mesmo sabendo que, "provavelmente", neste jogo terão "menos bola do que nos outros, porque o adversário assim vai obrigar".



"E por isso vamos ter que ser muito solidários quando a tivermos, mas também queremos tê-la e quando a tivermos vamos ter que ter qualidade e explorar os tais pontos fracos, já falámos durante a semana e tentar explorar alguns pontos fracos do FC Porto", contou.



Sem revelar esses pontos fracos do adversário, adiantou que "pressiona de uma forma muito agressiva" e, por isso, se o Anadia conseguir "ter alguma qualidade para tirar aquela bola da zona de pressão deles" pode "explorar alguns caminhos" que querem tentar encontrar.



Rui Borges revelou ainda que "é um jogo extremamente importante, porque é a realização de um sonho", já que o técnico tem em Sérgio Conceição "um dos melhores (jogadores) a nível nacional de todos os tempos" e enquanto treinador, é uma das suas "referências".



"É um dos treinadores que sigo como modelo, porque tem feito um trabalho fantástico no FC Porto, gosto muito como as equipas do Sérgio (Conceição) se comportam dentro do campo", revelou o técnico, que também por isso considerou ser "ótimo" para a sua equipa este adversário porque provoca "um crescimento" nos seus atletas.



Neste sentido, disse que espera "uma equipa super competitiva do outro lado" e, por isso, a sua formação "tem de ter só uma mentalidade: competitivos do primeiro ao último minuto, deixar tudo em cada lance (...) e tentar levar o jogo, até ao máximo possível, a incerteza do resultado".



Presente na conferência de antevisão, o capitão da equipa, Fausto, que passou "a maior parte" da sua formação no FC Porto, admitiu que tem "um carinho pelo clube" adversário, mas, também por isso, marcar um golo "teria um sabor especial".



Perante "uma das equipas mais fortes da Europa", Fausto disse que para o Anadia, "basta ter argumentos para explorar os pontos frágeis" do FC Porto e, para isso, a equipa vai "fazer tudo e tentar" que esses argumentos "consigam calar esses pontos mais frágeis".



O Anadia recebe o FC Porto no domingo, pelas 20:45, no Estádio Municipal Engenheiro Sílvio Henriques Cerveira, na cidade de Anadia, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.