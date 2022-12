Treinador do FC Porto acredita no regresso do capitão Pepe antes do fim do ano

"O Otávio está disponível. O Pepe está de fora e provavelmente poderá voltar no jogo do campeonato com o Arouca", indicou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao embate caseiro com o Vizela, da terceira e última ronda do Grupo A da Taça da Liga.

Pepe tem feito tratamento à fratura do cúbito do braço esquerdo sofrida na derrota com Marrocos (0-1), no sábado, que ditou a `queda` lusa nos quartos de final do Mundial2022, acompanhando no boletim clínico do FC Porto Francisco Meixedo, o nigeriano Zaidu e o canadiano Stephen Eustáquio, que também voltou `tocado` da maior prova de seleções.

Sérgio Conceição evitou fazer comentários sobre a prestação de Portugal, mas, quando confrontado se Diogo Costa precisava de "colinho" no regresso do Qatar, afirmou que o `guardião` não ficou condicionado devido ao erro cometido no golo solitário de Marrocos.

"É um excelente profissional, um rapaz muito dedicado e com enorme talento. Precisa de retomar os trabalhos. O verdadeiro `colinho` acontece no treino, com a nossa exigência, dedicação e trabalho. Está bem em termos emocionais, como estão os outros", registou.

O FC Porto já não tem nenhum dos seis internacionais cedidos em prova, ao contrário do Benfica, que contará ainda com os argentinos Nicolás Otamendi e Enzo Fernández na final diante da França, atual detentora do cetro mundial, no domingo, no Estádio Lusail.

"Podemos fazer o balanço desta paragem no final e perceber o que este Mundial teve de positivo e negativo no meio de uma época. A nível emocional, o Benfica ainda tem lá dois jogadores com muito mérito, porque estão a fazer um excelente Mundial. Se calhar, em termos de desgaste é diferente. Esse balanço é para fazer mais lá para a frente", notou.

Alertando que "há sempre aspetos positivos e negativos", o treinador assume que coube aos `dragões` "antecipar cenários" perante uma inédita interrupção do campeonato para o Mundial2022, como aquando dos efeitos desportivos ditados pela pandemia de covid-19.

"Estamos muito atentos e trabalhamos relativamente bem. Depois, os títulos é que dizem se trabalhámos muito bem ou só bem. Veremos o que acontece, mas garanto que vamos ser competitivos em todas as provas em que estamos presentes. Para nós, é importante irmos o mais longe possível e estamos aqui para a luta até ao final da época", finalizou.

O FC Porto comanda a `poule`, com quatro pontos, e depende de si para chegar à fase seguinte da prova mais jovem do futebol profissional nacional, que nunca venceu nas 15 edições prévias, tendo sido finalista vencido em 2009/10, 2012/13, 2018/19 e 2019/20.

Os campeões nacionais asseguram imediatamente o acesso aos `quartos` se baterem o vice-líder Vizela, com os mesmos dois pontos do `secundário` Mafra, que visita à mesma hora o também primodivisionário Desportivo de Chaves, quarto e último, com um ponto.

Um empate também pode servir ao FC Porto, desde que, em caso de êxito mafrense em Trás-Os-Montes, se sobreponha nos critérios de desempate, tendo em perspetiva uma eventual receção na quarta-feira ao Gil Vicente, vencedor do Grupo E, na próxima fase.

A formação comandada por Sérgio Conceição recebe o Vizela na sexta-feira, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em embate da terceira e última jornada do Grupo A da Taça da Liga de futebol, com arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.