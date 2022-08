Treinador do FC Porto descarta vantagem na defesa do título

"Obviamente, há favoritos. São os históricos três `grandes`, sendo que também incluo o Sporting de Braga, mas não há vantagem por termos conquistado três campeonatos nos últimos cinco anos. Acho que é importante olhar para esta maratona de 34 jornadas. Os clubes que mencionei partem em pé de igualdade e tudo depende daquilo que fizermos em campo, até porque não é o peso da camisola que envergamos que vai decidir algo. O que passou, passou", reconheceu o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo em casa com o Marítimo, no sábado, da ronda inaugural da 89.ª edição da prova.

Depois de êxitos intercalados em 2017/18, 2019/20 e 2021/22, os `dragões` perseguem o 31.º campeonato do seu palmarés na I Liga e um inédito `bi` com Sérgio Conceição, que tinha classificado esta semana o FC Porto como "o primeiro alvo a abater" em 2022/23.

"Não temos nenhuma bandeira com esse slogan. No ano passado houve uma afirmação do Rúben [Amorim, treinador do Sporting, que foi campeão nacional em 2020/21] a dizer exatamente o mesmo. Temos de defender o título e fiz essa análise com os jogadores. Ganhámos, mas no ano seguinte as coisas não correm tão bem, apesar de termos feito sempre épocas boas a nível de resultados. Olhando para os campeonatos passados, já retirámos algumas coisas importantes para não serem repetidas. Pode-se ganhar, mas difícil é ganhar muitas vezes e estarmos sempre motivados. Esse é o meu foco", vincou.

O treinador referiu que "há algumas coisas que não gostava de ver e ouvir" durante esta temporada, que "são conhecidas por todas", mas preferiu salientar a "matéria-prima de muita qualidade" patente nos jogadores e técnicos do escalão principal do futebol luso.

"Cada um faz as análises que faz. Temos uma I Liga interessante, com equipas técnicas cada vez mais bem preparadas e jovens jogadores da nossa formação a surgirem nas primeiras equipas. É de louvar muitas coisas positivas. Já viram a quantidade de atletas que sai da I Liga portuguesa e vai para os melhores campeonatos do mundo?", ilustrou.

Diogo Costa e Fábio Cardoso estão de regresso às opções de Sérgio Conceição para a receção ao Marítimo, depois de terem cumprido suspensão na vitória sobre o Tondela, recém-despromovido à II Liga, por 3-0, no sábado, em Aveiro, que permitiu ao FC Porto abrir oficialmente a temporada com a 23.ª conquista da Supertaça Cândido de Oliveira.

"As expectativas são as de sempre: fazer um bom jogo e ter um resultado positivo, que passa pela vitória. O Marítimo tem estado desde a 12.ª jornada do campeonato passado com o [treinador] Vasco Seabra, que fez um trabalho excelente, pois pegou a equipa na penúltima posição e chegou ao fim num tranquilíssimo 12.º lugar. É verdade que registou algumas saídas e entradas, mas continua a ser uma equipa competitiva, bem organizada e que sabe bem aquilo que tem de fazer nos diferentes momentos do jogo", perspetivou.

Já Otávio e o reforço David Carmo continuam castigados, enquanto o sérvio Marko Grujic acusou fadiga muscular e juntou-se ao boletim clínico, no qual já constavam Manafá e o brasileiro Evanilson, que sofreu uma contratura muscular no glúteo direito na Supertaça.

"O Grujic teve um pequeno problema. Já deu sinais positivos, tal como o Evanilson, mas vamos ver até à hora do jogo. Estamos preparados para o Marítimo. É importante olhar para o adversário com respeito e humildade, mas, principalmente, olhar para nós e para aquilo que podemos e devemos fazer para ganhar este jogo", reiterou Sérgio Conceição.

Jorge Nuno Pinto da Costa vai atingir a marca histórica dos 2.000 encontros em todas as provas desde que foi empossado pela primeira vez como 33.º presidente da história dos `dragões`, em 23 de abril de 1982, contando 1.357 vitórias, 361 empates e 281 derrotas, que proporcionaram a conquista de 67 títulos - sete internacionais e 60 no plano interno.

O FC Porto inicia a 89.ª participação na I Liga com uma receção ao Marítimo, no sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da ronda inaugural da edição 2022/23 da prova, que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.