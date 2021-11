Trippier arrisca falhar por lesão jogo com FC Porto da "Champions"

O lateral direito foi forçado a deixar o relvado logo aos oito minutos da partida frente ao Valência, que terminou com um empate a três golos, devido a uma queda sobre o ombro esquerdo que lhe provocou uma entorse de grau III naquela articulação, que pode obrigá-lo a uma paragem superior a um mês.”, informou o Atlético, na sequência dos exames a que o jogador foi submetido num hospital de Valência e, mais tarde, na Clínica da Universidade de Navarra, em Madrid, sem estabelecer qualquer previsão sobre o tempo de paragem competitiva.O grau III é a fase mais grave de uma lesão muscular, que requer um tempo de paragem que pode chegar a oito semanas, ou seja, quase dois meses, dependendo de como decorre a recuperação.A confirmar-se este cenário, significa que o Atlético pode ficar sem o seu lateral direito em todos os jogos até final de 2021, ou seja, em sete, cinco deles para a liga espanhola, frente a Osasuna, Cádiz, Maiorca, Real Madrid e Sevilha, que poderão ser seis, dependendo da data que for marcada para o jogo em atraso frente ao Granada, e dois da Liga dos Campeões, perante o AC Milan e o FC Porto.O FC Porto recebe o Atlético de Madrid no Estádio do Dragão, no dia 7 de dezembro, a partir das 20h00, na última jornada do grupo B, jogo que pode ser decisivo em relação ao apuramento de uma das duas equipas.

Neste momento, o Liverpool lidera o grupo com 12 pontos, seguido do FC Porto, com cinco, do Atlético de Madrid, com quatro, e do AC Milan, com um ponto apenas, ao fim de quatro jornadas.