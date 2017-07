Varela aprova regresso de Aboubakar ao FC Porto

A época passada o internacional português jogou no Kayserispor enquanto Aboubakar representou o Besiktas, ambos na Turquia.



Os dois jogadores cruzaram-se nos relvados turcos. Agora Varela confidenciou à jornalista Cláudia Martins que Aboubakar fez bem em regressar aos “dragões”.



Silvestre Varela está na Turquia onde representa o Kayserispor nas próximas duas épocas.



Sobre o regresso de Aboubakar ao Dragão o antigo companheiro do camaronês reconheceu que é a melhor opção para o avançado e que se estiver concentrado no trabalho vai fazer uma boa época nos azuis e brancos.



Numa reflexão sobre o momento atual da equipa portista referiu que a ausência de reforços não preocupa e reconheceu competência no atual treinador Sérgio Conceição.



Varela chegou ao FC Porto em 2009, proveniente do Estrela da Amadora. Em sete épocas de dragão ao peito, com dois empréstimos de permeio (a West Bromwich e Parma), realizou mais de 236 jogos, tendo apontado 50 golos.



Em 2016/17, sob o comando de Nuno Espírito Santo, realizou apenas sete jogos, não tendo apontado qualquer golo.