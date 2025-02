Vasco Sousa quer voltar mais forte após lesão

“Ao longo de toda a minha vida sempre fui posto à prova com desafios e acredito que este seja só mais um. Num lance infeliz e sem qualquer tipo de intenção e maldade, adquiri esta lesão, que, apesar de tudo, me permitirá ver a vida de uma maneira diferente, com mais apreço e gratidão por cada momento”, referiu, numa mensagem na rede social Instagram.



No domingo, Vasco Sousa, de 21 anos, fraturou o perónio da perna direira, após uma entrada dura de Zé Carlos, do Farense, e foi operado na segunda-feira.



“Sempre fui um lutador, e, por isso, encararei este obstáculo com a mesma coragem, positividade e profissionalismo que me acompanharam até hoje. Felizmente, a operação correu muito bem e estou a ser acompanhado por uma equipa de excelentes profissionais, que me darão todo o apoio necessário para que a minha recuperação corra da melhor forma possível e que, em breve, possa voltar com mais força”, assumiu.



Dizendo que se quer “concentrar inteiramente” na sua recuperação e bem-estar mental, o médio assegurou que vai voltar “mais forte e preparado para continuar a lutar” pelos seus “sonhos e objetivos”.



“Agora serei mais um adepto, como todos vós, fora dos relvados, a apoiar todos os meus colegas e estrutura do FC Porto nesta caminhada. Acredito em cada um e sei que sempre farão de tudo para representar este enorme clube com tudo o que têm”, afirmou.