Villas-Boas garante ter uma "fé absoluta" em Vítor Bruno

"Escolhemos um treinador para encarar este projeto desportivo, temos uma fé absoluta nele. Evidentemente, vimos de um resultado muito negativo, com uma exibição que não ficou à altura do FC Porto, mas os jogadores sabem perfeitamente as nossas responsabilidades, tenho a certeza que irão corresponder, têm potencial para dar mais e vamos continuar a apoiar o treinador" garantiu.



André Villas-Boas, que falava durante uma visita à Casa do FC Porto em Luanda, Angola, manifestou assim total apoio a Vítor Bruno, que foi alvo de alguma contestação após a derrota com a Lazio, para a Liga Europa, e da goleada sofrida no 'clássico' com o Benfica, na Luz, na última jornada I Liga portuguesa.



O presidente portista, que em abril sucedeu a Pinto da Costa na liderança do clube, fez um balanço dos primeiros meses da sua gestão, admitindo que "tem sido bastante entusiasmante corresponder às expectativas dos sócios.



"O mais importante é estar à altura dos sócios, dos seus desejos a nível de clube, sociedade desportiva, e a nível atlético e é para isso que trabalhamos todos os dias. Nesta fase estou muito orgulhoso, é o arranque deste mandato, evidentemente, este é um clube que vive de títulos, fomos educados dessa forma e queremos sempre corresponder às expectativas dos sócios e estamos a criar todas as bases necessárias para que isso aconteça com mais regularidade possível", disse.



Em Luanda, Villas-Boas, reconheceu o contributo dado por ex-jogadores angolanos aos 'dragões', e anunciou, para breve, a criação da escola de formação do clube no país.



"Angola já deu muito ao FC Porto, deu grandes jogadores, e espero que seja assim também no futuro, o mais recente é Domingos Andrade, mas estamos confiantes que com o talento disponível, com a média de idade da vossa população, com todo o portismo que se vive aqui vamos ser capazes de trazer mais talentos para o FC Porto, que nos tragam alegrias a nível de resultados desportivos e também ao vosso povo, seguramente", referiu.



O líder portista admitiu que irá falar informalmente com o ministro angolano da Juventude e Desportos relativamente "à criação de nova sinergias, principalmente uma escola Dragon Force, em Angola", assumindo que quer desenvolver alguns projetos neste mandato.



À chegada a Luanda, André Vilas-Boas, e a delegação que o acompanha realizaram uma visita social à missão católica das Irmãs Franciscanas de São José, em Calomboloca, instituição apoiada pelo clube português a longos anos.



Na quarta-feira, a comitiva portista visita a Academia Angolana de Futebol (AFA), e terá audiências com o governador de Luanda Manuel Homem, e com o ministro angolano da Juventude e Desportos, Rui Falcão