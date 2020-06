Vítor Baía acredita que FC Porto poderá ser campeão

"Este não foi o resultado que pretendíamos. Mas o futebol é assim mesmo. A eficácia é muito importante. Mas, o FC Porto nunca baixa a guarda e não é este resultado que vai alterar as ambições. Aliás, a ambição mantém-se intacta. Não muda absolutamente em relação às ambições. Muito pelo contrário, saem ainda mais reforçadas", frisou Baía.



Na quarta-feira, no reinício da I Liga, o FC Porto, líder da competição com mais um ponto do que o campeão Benfica, foi derrotado por 2-1 no terreno do Famalicão, em jogo da 25.ª jornada, deixando o primeiro lugar à mercê dos `encarnados`, que hoje visitam o Tondela.



Baía é também um dos seis vice-presidentes da lista encabeçada por Pinto da Costa à presidência do FC Porto, cujo ato eleitoral está marcado para sábado e domingo, naquele que é para o antigo guardião "um regresso a casa".



"É com grande otimismo e motivação que encaro este novo desafio de fazer parte da lista do presidente. Este é um regresso a casa e que sabe sempre bem. Fiquei muito lisonjeado com o convite do presidente. Temos muito trabalho pela frente e sempre com um espírito grande de união para ajudar a ultrapassar esta altura complicada", frisou.



O antigo guarda-redes de FC Porto e FC Barcelona é um dos 15 futebolistas e antigos futebolistas que protagonizam uma campanha de combate à violência doméstica promovida por FIFA, União Europeia e Organização Mundial da Saúde (OMS).