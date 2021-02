Vítor Baía reforça sentimento de revolta do FC Porto pela dualidade de critérios

Um dia depois do encontro com o Belenenses SAD, que terminou empatado sem golos, o dirigente reafirmou o sentimento de injustiça e disse que todos, no FC Porto, se sentem "verdadeiramente prejudicados".



"O nosso estado de espírito é de revolta por aquilo a que temos vindo a assistir quanto à dualidade de critérios nos aspetos disciplinares e ao comportamento dos árbitros ao longo desta temporada, onde nós nos sentimos verdadeiramente prejudicados. Como é lógico temos os jogadores descontentes e revoltados com tudo aquilo a que se tem assistido. Ontem (quinta-feira) isso voltou a acontecer", afirmou Vítor Baía, que considerou inequívoco que "falta, aos árbitros, um conhecimento de jogo completamente diferente".



Vítor Baía apelou ainda ao Conselho de Arbitragem para que tenha uma "palavra a dizer no crescimento dos árbitros".



"Os árbitros têm de olhar para o jogo de uma forma completamente diferente quanto à aplicação pura e simples da lei. Têm que sentir, que ver e que analisar os lances de uma forma bem diferenciada. Isso tem a ver com a evolução, e aí o Conselho de Arbitragem terá uma palavra a dizer no crescimento destes árbitros", referiu também.