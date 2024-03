Wendell convocado pelo FC Porto para visita ao Portimonense

Num dia em que já tinha evoluído para treino integrado condicionado, o defesa esquerdo integrou os 23 convocados do treinador Sérgio Conceição, que chamou igualmente João Mendes para aquela posição, abdicando do central Zé Pedro e do médio André Franco.



Wendell tinha começado a semana limitado a trabalho de ginásio e tratamento, após ter jogado a tempo inteiro na goleada caseira do FC Porto ao então líder isolado Benfica (5-0), da 24.ª jornada do campeonato, na qual marcou o terceiro golo dos ‘azuis e brancos’.



Recém-chamado pela seleção principal do Brasil pela primeira vez em mais de oito anos, o lateral está de saída do boletim clínico, no qual continuam Gonçalo Ribeiro, Marcano, Zaidu e Taremi, todos de fora da comitiva que viajou esta tarde de avião para o Algarve.



O FC Porto, terceiro classificado, com 52 pontos, visita o Portimonense, 14.º, com 23, na sexta-feira, a partir das 18:45, no Estádio Municipal de Portimão, no encontro de abertura da 25.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.



Lista dos 23 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal



- Defesas: João Mário, Jorge Sánchez, Otávio Ataíde, Fábio Cardoso, Pepe, Wendell e João Mendes



- Médios: Marko Grujić, Alan Varela, Stephen Eustáquio, Nico González, Romário Baró e Iván Jaime



- Avançados: Pepê, Francisco Conceição, Galeno, Gonçalo Borges, Danny Namaso, Toni Martínez e Evanilson