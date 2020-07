Xavi Barroso é reforço do hóquei em patins do FC Porto

“Xavi Barroso é o primeiro reforço da equipa de hóquei em patins do FC Porto para a temporada 2020/21. Depois de ter vestido as cores da Oliveirense nos últimos dois anos, o catalão chega à Invicta e rubrica um vínculo válido por três épocas”, indicam os "dragões".



No FC Porto, o hoquista, de 27 anos, que desempenha as funções de defesa/médio, reencontra treinador Guillem Cabestany, com quem trabalhou em 2012/13 no Vendrell, clube a que estava emprestado pelo FC Barcelona.



“Os meus objetivos são sempre os objetivos coletivos. Pessoalmente, o que vou fazer é trabalhar muito, com muito sacrifício, e defender esta camisola para tentar ganhar o máximo de títulos possível, porque é o que este clube merece”, disse o jogador, citado pelo FC Porto.



Na última época, cancelada devido à pandemia da covid-19 e sem atribuição de título, Xavi Barroso estava na Oliveirense, clube em que cumpria o segundo ano.