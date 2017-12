Alemanha e França voltam ao Mundial de Fórmula 1

Mário Aleixo - RTP 07 Dez, 2017, 11:26 / atualizado em 07 Dez, 2017, 11:26 | Fórmula1

Apesar de promover o regresso da categoria rainha do desporto automóvel a Hockenheim e Paul Ricard, que não recebe uma corrida de F1 desde 1990, o calendário do próximo ano deixa de fora a prova da Malásia, o que eleva o número de provas para 22.



A França foi palco de uma corrida F1 pela última vez em 2008, mas no circuito de Magny-Cours, enquanto Hockenheim, um dos circuitos históricos da disciplina, falhou apenas no ano passado.



O Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA) decidiu também inverter a ordem da segunda e terceira prova do Mundial, com o Bahrain a anteceder a China, depois de uma etapa inaugural na Austrália, a 25 de março.



O Grande Prémio dos Estados Unidos está marcado para 21 de outubro, no circuito de Austin, no Texas, mas ainda está dependente da confirmação por parte das autoridades norte-americanas.



O Campeonato do Mundo de F1 de 2018 prolonga-se, exatamente, por oito meses, terminando a 25 de outubro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Calendário provisório do Mundial de F1 de 2018:



25 Março: Melbourne, Austrália.



08 abril: Sakhir, Bahrain.



15 abril: Xangai, China.



29 abril: Baku, Azerbaijão.



13 maio: Barcelona, Espanha.



27 maio: Mónaco.



10 junho: Montreal, Canadá.



24 junho: Paul Ricard, França.



01 julho: Spielberg, Áustria



08 julho: Silverstone, Inglaterra.



22 julho: Hockenheim, Alemanha.



29 julho: Budapeste, Hungria.



26 agosto: Spa-Francorchamps, Bélgica.



02 setembro: Monza, Itália.



16 setembro: Singapura.



30 stemebro: Sochi, Rússia.



07 outubro: Suzuka, Japão.



21 outubro: Austin, United States (a).



28 outubro: Cidade do México, México.



11 novembro: São Paulo, Brasil.



25 novembro: Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.



(a)Sujeito a confirmação.