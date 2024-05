Alexander Albon prolonga contrato com a Williams

“Sinto-me muito orgulhoso em continuar na Williams e poder prosseguir o trabalho com uma equipa talentosa e dedicada. O início de temporada foi dificil, mas fizemos progressos significativos. Este é um projeto a longo prazo no qual acredito e onde quero desempenhar um papel importante”, referiu o piloto, de 28 anos.



O piloto tailandês, nascido em Londres, tem como melhores resultados duas sétimas posições, conseguidas no Canadá e em Imola, onde, no próximo domingo, vai disputar o seu 50.º Grande Prémio com a Williams.



“Estamos muito orgulhosos por podermos contar com o Alex a longo prazo. Ele é muito talentoso e dedicado, e o seu conhecimento técnico é muito importante no caminho que estamos a fazer para recuperar a competitividade”, afirmou James Vowles, patrão da escuderia britânica.



Albon, que se estreou em 2019 ao serviço da Toro Rosso, conseguiu um pódio na Fórmula 1, ao ser terceiro classificado no GP da Toscana, disputado no circuito de Mugello, aos comandos de um Red Bull.