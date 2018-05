Barcelona, Hamilton de regresso às Poles

ANDREU DALMAU





A Red Bull colocou Max Verstappen e Daniel Ricciardo na terceira fila, a mais de seis décimas da pole, com Max e Daniel separados pos escassas 2 milésimas entre si.



Fernando Alonso colocou o seu McLaren n Top 10 pela primeira vez esta temporada. Foi 8º na sessão, atrás do Haas de Kevin Magnussen. A McLaren usou uma frente revista no seu carro e tal parece ter trazido resultados. Alonso nunca conseguira até agora colocar-se no Top10 na largada para um GP deste ano.



O outro espanhol Carlos Sainz, pela primeira vez esta temporada bateu o seu colega de equipa Nico Hulkenberg mas este viu-se a braços com um problema de pressão de gasolina e não vai largar senão da oitava fila, com o 16º tempo.



As dificuldades continuam para a Williams que viu os seus dois carros eliminados na primeira fase da qualificação, com o canadiano Lance Stroll a terminar essa primeira fase de sessão num despiste estranho, pouco habitual.



Brendon Hartley no Toro Rosso nem sequer fez a sessão, depois de um acidente a alta velocidade na curva 9 do circuito, no final da sessão de treino livre. A equipa não teve tempo de recuperar o carro a tempo dele participar na qualificação. O chassis necessita de novo motor e nova caixa de velocidades para a corrida, o que obriga a penalização. Mas largando de último, tal terá diferença nula.





Cronos de Qualificação para o GP de Espanha de F1