Bottas faz pole em Abu Dhabi

Valtteri Bottas conquistou a sua 4ª pole da época e a última da temporada, ao ser o mais rápido na qualificação do GP do Abu Dhabi.





O finlandês termina assim a temporada levando a melhor sobre o seu colega de equipa e campeão do mundo, Lewis Hamilton que em Yas marina obteve o 2º melhor tempo, a 172 milésimas de segundo. Bottas afirmou que teve sempre tudo sobre controlo, ao contrário do que aconteceu na maior parte da época.







A qualificação foi dominada pela escuderia Mercedes, mas apenas pela 3ª vez em 2017 os dois carros prateados ocupam por completo a 1ª fila da grelha. Em jeito de comparação, dizer que o ano passado por 16 vezes os 2 carros da Maercedes ocuparam a linha da frente.





Sebastian Vettel no melhor dos Ferrari foi 3º na sessão, a 546 milésimas de Bottas. Depois de assegurar praticamente, com a vitória no Brasil, o 2º lugar no mundial, Vettel quererá terminar com 2 vitórias o campeonato deixando o aviso Ferrari que para o ano lutará de novo pelo título.





A Red Bull deixa a porta aberta para uma corrida interessante no Domingo, depois de Daniel Ricciardo ter batido Kimi Raikkonen no outro lugar da 2ª fila por 26 milésimas.



O australiano foi elogiado por Christian Horner, considerando esta uma das melores qualificações da época. icciardo como um dos melhores da temporada, ficando a 0.7s da pole.





O outro Red Bull, para Max Verstappen, foi 6º na sessão a 369 milésimos de Ricciardo. Nas 20 qualificações de 2017, Verstappen venceu 13 e perdeu 7 relativamente ao seu colega de equipa.



Nico Hulkenberg foi 7º na qualificação com o seu Renault, à frente dos Force India de Sergio Perez e Esteban Ocon.



Naquela que foi a sua última qualificação na carreira de F1, Felipe Massa foi até à Q3 para recolher o 10º lugar no arranque para aquele que será a última corrida de F1.







Os espanhóis Fernando Alonso e Carlos Sainz, respetivamente no McLaren e Renault, largam a par da 6ª fila com o 11º e 12º lugares na qualificação.



A Toro Rosso está com uma performance miserável. Ambos os pilotos ficaram eliminados na Q1 e estão no fundo da grelha. Enquanto isso, a Renault joga nesta última corrida a chance de subir ao 6º lugar do campeonato (pertença da Toro Rosso) importante pelo encaixe financeiro que representa. Hulkenberg e Sainz estão posicionados à procura dos 4 pontos que lhes resta para atingir a posição.





QUALIFICAÇÃO #GPABUDHABI







Maior Número de Poles em 2017:

Lewis Hamilton 11,

Sebastian Vettel 4,

Valterri Bottas 4,

Kimi Raikkonen 1



Mercedes 15

Ferrari 5





Maior Número de 1ªs filas em 2017:

Vettel 14,

Hamilton 13,

Bottas 5,

Raikkonen 4,

Verstappen 3,

Stroll 1;



Ferrari 18,

Mercedes 18,

Red Bull 3,

Williams 1