Bottas perfeito vence em Abu Dhabi

26 Nov, 2017, 16:34 / atualizado em 26 Nov, 2017, 17:35 | Fórmula1

Valtteri Bottas terminou com uma vitória a temporada de 2017, conseguindo manter desde o arranque da corrida o seu colega de equipa e campeão do mundo, Lewis Hamilton atrás de si.



Foi o primeiro Hat Trick da carreira de Valtteri Bottas e por isso se pode dizer que o fim-de-semana mais perfeito na F1. Marcou a pole no sábado, venceu e marcou a volta mais rápida de corrida.





Ahmed Jadallah



Em Abu Dhabi, com os campeonatos decididos, o maior interesse residia na perforance por exemplo dos Renault que tinham de marcar mais 4 pontos que a Toro Rosso para terminar no sexto lugar do campeonato ou o facto desta ser as últimas corridas da Honda com a McLaren e de Felipe Massa após 272 GPs na F1.



Lewis Hamilton nunca cedeu, com exceção das últimas 3 voltas, mas Bottas geriu a posição desde o arranque e conquistou o terceiro triunfo que iguala as vitórias de carreira, entre outros, de Pironi, Boutsen, Frentzen, Herbert, Fisihella e Verstappen.





Ahmed Jadallah



Os pilotos da Mercedes dominaram de início ao final, com dois erros. Primeiro Hamilton na 17ª volta o que deixou Bottas mais longe, na volta Bottas a 6 voltas do final deixou Lewis de novo colado ao colega. Mas as posições nunca se alteraram.



Sebastian Vettel terminou já a mais de 20 segundos.





Hamad I Mohammed



Daniel Ricciardo, o mais rápido dos Red Bull este fim-de-semana, terminou permaturamente a corrida. Um problema hidráulico deu a Ricciardo o 6º abandono da época e o 3º nas últimas 4 corridas.



O abandono fez subir Kimi Raikkonen à quarte posição mas longe de Vettel, ainda assim Kimi chegou na frente de Max Verstappen no outro Red Bull, em quinto.



Raikkonen conseguiu também com o abandono de Ricciardo atingir o 4º lugar final do campeonato, por troca precisamente com o piloto australiano.







Nico Hulkenberg fechou em sexto lugar, posição importante pois permitiu que a Renault terminasse no sexto lugar final do mundial, na frente da Toro Rosso. As posições finais do campeonato representam milhões de Euros de diferença de um lugar para outro, por isso a Renault hoje ganhou bom dinheiro para 2018.



Hulkenberg foi envolvido em polémica quando na 1ªvolta passou por fora da pista o Force India de Sergio Perez. Não devolveuu a posição de pista conquistada, o que deveria ter feito e recebeu uma penalização de 5 segundos. Mas foi uma decisão polémica porque tendo devolvido a posição iria perder mais tempo atrás de Perez do que os 5 segundos de penalização averbados. A Toro Rosso à cabeça crê que não obrigar Hulkenberg a devolver a posição, significou dar mais dinheiro à Renault para 2018 e distorcer a força das equipas para o próximo ano.







Sergio Perez e Esteban Ocon terminaram atrás d eHulkenberg, com mais um final dos dois carros da Force India nos pontos.



Nos pontos desta última corrida do ano, ainda, Fernando Alonso no McLaren e Fernando Massa no Williams.



Massa fez o seu último GP de carreira, marcando mais um ponto para acrescentar 43 nesta época e 1167 em toda a carreira.







Além de Daniel Ricciardo, o outro abandono da corrida foi o de Carlos Sainz Jnr, depois do Renault fazer o pitstop, um dos novos pneus ficou mal fixo ao chassis e ainda na pit lane se percebeu que o carro não conseguiria seguir naquelas condições.



CLASSIFICAÇÃO FINAL GP ABU DHABI





1 Valtteri BOTTAS Mercedes * 2 Lewis HAMILTON Mercedes +03.899s 3 Sebastian VETTEL Ferrari +19.330s 4 Kimi RAIKKONEN Ferrari +45.386s 5 Max VERSTAPPEN Red Bull +46.269s 6 Nico HULKENBERG Renault +1m 25.713s 7 Sergio PEREZ Force India +1m 32.062s 8 Esteban OCON Force India +1m 38.911s 9 Fernando ALONSO McLaren +1 volta 10 Felipe MASSA Williams +1 volta 11 Romain GROSJEAN Haas +1 volta 12 Stoffel VANDOORNE McLaren +1 volta 13 Kevin MAGNUSSEN Haas +1 volta 14 Pascal WEHRLEIN Sauber +1 volta 15 Brendon HARTLEY Toro Rosso +1 volta 16 Pierre GASLY Toro Rosso +1 volta 17 Marcus ERICSSON Sauber +1 volta 18 Lance STROLL Williams +1 volta ab Carlos SAINZ Renault Roda Solta ab Daniel RICCIARDO Red Bull Problema Hidráulico

Hamad I MohammedNo Mundial, a classificação ficou assim organizada para os primeiros nos pilotos:1. Hamilton 363, 2. Vettel 317, 3. Bottas 305, 4. Raikkonen 205, 5. Ricciardo 200, 6. Verstappen 168, 7. Perez 100, 8. Ocon 87, 9. Sainz 54 e 10. Hulkenberg e Massa 43Nos construtores, 1.Mercedes 668, 2. Ferrari 522, 3. Red Bull 368, 4.Force India 187, 5.Williams 83 e 6.Renault 57.Todas as Estatísticas da Temporada podem ser encontradas no artigo especial que reúne os números de 2017 e que será publicado mais tarde, este domingo, num link ativo a partir deste.