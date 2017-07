Bottas Pole no Ring Austríaco

CHRISTIAN BRUNA 08 Jul, 2017, 14:47 / atualizado em 08 Jul, 2017, 16:59 | Fórmula1



Valtteri Bottas conquistou a 2ª pole da sua carreira na Fórmula 1, depois de se ter estreado na posição já este ano no GP do Bahrain. O finlandês garantiu a largada na frente para o GP da Austria depois de uma primeira volta muito rápida a ssurpreender quer Vettel quer Hamilton.



Depois, na 2ª tentativa da Q3, um problema com o Haas de Grosjean obrigou à mostragem de bandeiras amarelas e acabou por anular a volta lançada de todos os pilotos.



Bottas terá domingo a seu lado o líder do mundial, Sebastian Vettel.



Lewis Hamilton ficou em terceiro na sessão, mas vai perder 5 posições de grelha devido à mudança na 6ª feira da caixa de velocidades do seu Mercedes. Largará da 4ª fila apenas.

Hamilton cometeu um erro na curva 3 na sua 1ª tentativa da Q3 e não colocou na pista o tempo que queria. O seu objetivo era ser o mais rápido hoje e largar na 6ª posição, mas não conseguiu lugar na 3ª fila.



Sabendo do atraso em grelha para a corrida, a Mercedes e Hamilton tomaram uma decisão tática para a Q2, rodando com os SuperMacios e assumindo que iniciará a corrida com os pneus mais lentos, procurando uma vantagem estratégica para uso dos Ultra no final da corrida, permitindo pressão sobre Vettel.



Max Verstappen também perdeu tempo na sua 1ª volta e foi batido por Daniel Ricciardo, que tem estado numa fase estupenda de forma e consistência, o que o levou mesmo a aproveitar o desaire dos principais pilotos do campeonato, vencendo em Baku. Na derradeira tentativa para ir buscar posição, cometeu um erro e despistou-se.



Curiosa a qualificação de Romain Grosjean, com umasessão pouco ortodoxa, ele passeou largo o seu carro por fora da pista, despistes que felizmente não tiveram más consequências.



Ainda no Top 10 os dois Force India de Perez e Ocon, como é condição normal. Experctativa do duelo entre ambos, e do comportamento que terão em pista, depois dos "incidentes" de Montreal e Baku.



Carlos Sainz Jnr larga também do Top 10 para a corrida. O espanhol precisa de voltar a encontrar-se com os resultados, parecendo alguma instabilidade no momento em que o próprio pressiona a Red Bull para subir à equipa principal. É que os rumores da saída de Verstappen para a Ferrari também já começam a rodar. Agora, Sainz tem de mostrar mesmo os seus méritos.



Os McLaren de Alonso e Vandoorne ficaram colocados pouco atrás do Top 10, com a Honda a levar um motor com ganhos um pouco melhorados. O espanhol diz que não se nota muito. Mas Vandoorne pelo menos viu a qualificação sorrir-lhe ao fechar atrás de Alonso a pouco mais de 1 décimo do companheiro.



Notas negativas para Kevin Magnussen que passou à Q2 mas danificou a suspensão do carro, não lhe permitindo prosseguir na 2ª fase de qualificação. A avaliar pela performance de Grosjean, Kevin poderia ir além da sua posição de largada.



E os Williams que pela primeira vez desde o GP de Inglaterra de 2014, ficaram ambos eliminados logo na 1ª fase de qualificação. Stroll e Massa não conseguiram performance nos carros, com o problema indicado a estar relacionado com o uso dos compostos novos que tornaram o carro muito instável.