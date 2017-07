Bottas triunfa na Áustria

09 Jul, 2017, 16:10 / atualizado em 09 Jul, 2017, 18:21 | Fórmula1



Valtteri Bottas dominou o GP da Áustria para conquistar a 2ª vitória na carreira, na mesma pista onde há 3 anos obteve o 1º pódio na F1. O finlandês saiu bem da pole e manteve segura a posição até às últimas voltas. Foi aí que o líder do campeonato Sebastian Vettel pressinou e encostou no Mercedes, para um final que repetiu a chegada na Rússia.





CHRISTIAN BRUNA



A vitória por 658 milésimas de segundos, é um pouco comparável ao triunfo que em 1982 Elio de Angelis que bateu por 50 censtésimas o finlandês Keke Rosberg (pai de Nico).



A última posição do pódio ficou para Daniel Ricciardo, que garantiu o record pessoal de 5 pódios consecutivos. O homem da Red Bull conseguiu na casa da sua escuderia, resistir ao ataque final de Lewis Hamilton.





Lewis não fez por isso melhor que o 4º lugar. Depois de largar de 8º na grelha, por penalização de 5 posições na mudança de caixa de velocidades efectuada 6ª feira no seu carro.



A vantagem de Vettel é agora de 20 pontos com Bottas a apenas 15 pontos do seu colega de equipa da Mercedes. O mundial atinge o meio de época precisamente na próxima semana em silverstone, onde Vettel será apoiado inequivocamente pelos fãs britânicos. Se não conseguir nos próximos 2 GPs começar a reduzir a desvantagem para Vettel, as contas do mundial ficam difíceis, dependendo muito de azares do alemão, para encostar na classificação.





CHRISTIAN BRUNA



Não foi dos GPs mais entusiasmantes da temporada. Com exceção das derradeiras voltas quando Vettel pressionou Bottas e Hamilton foi tentar o pódio sobre Ricciardo.



Mas a largada, essa provocou controvérsia e danos.





CHRISTIAN BRUNA



Primeiro a largada que dá polémica. Valtteri Bottas terá queimado a partida ou simplesmente ter feito o arranque mais fantástico da carreira? A Direção de Corrida considerou depois da análise que pelo sensor, não houve falsa partida do pole position. Porém, há diversas imagens que dão conta de um movimento ligeiro do Mercedes de Bottas antes das luzes vermelhas se apagarem. Acontece que o que determina haver falsa partida é o sensor do carro e não as imagens. Conclusão no caso? O sensor deve ser melhorado. E se na realidade pode ter mesmo havido partida irregular,, não é menos verdade que esse movimento de décima de segundo é marginal a uma vitória que é mais do que justa e confirmada em todo o GP. Veja o movimento entre duas fotos com as luzes vermelhas ainda acesas. O carro de Bottas mexe.







Considerado que o tempo de reação de Bottas foi “legal”, o finlandês foi embora e chegou a abrir na corrida durante o primeiro turno de prova, mais de 7 segundos sobre Vettel.



Na mudança do composto Ultra Macio para o composto SuperMacio, foi a vez da Ferrari estar mais à vontade e começar a pressionar. O que aconteceu. Vettel respondeu no final da corrida que precisaria de mais uma volta para capturar a vitória.



Hamilton ganhou inicialmente as posições que podia, esperando depois pelo momento da troca de pneus, colocando os supermacios e realizando o “undercut” a Kimi Raikkonen que assim perdeu a 4ª posição para o piloto da Mercedes. Depois foi a carga final sobre Ricciardo, mas o australiano defendeu impecavelmente.





Dominic Ebenbichler



Para Hamilton, do mal, o menos, Bottas limitou o ganho de pontos de Vettel sobre si. Mas não deixa de ser verdade que agora a 15 pontos de Lewis, Valtteri pode ter entrado também nas contas do título. O que significa que a Mercedes pode estar a criar uma outra tensão como nos anos anteriores entre Hamilton e Rosberg. Enquanto isso na Ferrari, Vettel é o homem a concentrar as atenções da Scuderia para a vitória.



A largada teve incidente. O russo Daniil Kvyat lançou mais um dos seus “torpedos” e ao travar descompensado na 1ª curva, abalroou Alonso que por sua vez empurrou Verstappen.





Dominic Ebenbichler



Max Verstappen, com forte apoio nas bancadas dos fãs da Red Bull, arrancou mal e atrasou-se na subida para a primeira colina do circuito. Aí achou-se já a meio do pelotão e viu o carro carregado pelo toque de Alonso. Afastado de um importante GP para si. Frustração por certo, naquela que é a fase mais negra da sua ainda curta carreira na F1. São agora 5 abandonos nos últimos 7 GPs.





CLASSIFICAÇÃO FINAL GP DA ÁUSTRIA





No Mundial de pilotos Vettel tem agora 171 pontos. Atrás Hamilton com 151, Bottas com 136 e Ricciardo com 107 pontos. Nos Construtores é a Mercedes que lidera com 287 pontos. A Ferrari tem 254, a Red Bull 152, Force India 89 e Williams 40.





CHRISTIAN BRUNA





ESTATÍSTICAS GP DA ÁUSTRIA DE FÓRMULA 1



VITÓRIA







* Valtteri Bottas - 2ª vitória de carreira (outra foi Rússia 2017). Igula pilotos que venceram por 2 vezes, entre os quais Jose Froilan Gonzalez, Wolfgang Von Trips, Pedro rodriguez, Peter Revson, Patrick Deppailler, Jean Pierra Jabouille, Elio de Angelis ou Patrick Tambay.



É a 1ª vitória no Red Bull Ring



* Mercedes - 69ª vitória na F1, 4ª e consecutiva no Red Bull Ring, Áustria.



* Motores Mercedes - 155ª vitória na F1.



* Finlândia - 48ª vitória na F1



* Carro #77 - 2ª vitória na F1



VITORIAS 2017



Vettel 3, Hamilton 3, Bottas 2. Ricciardo 1;

Mercedes 5, Ferrari 3, Red Bull 1





POLES







* Valtteri Bottas – 2ª pole de carreira (a outra no Bahrain este ano).



* Mercedes: 80ª pole da história.



* Motores Mercedes: 163ª pole da história. Mais na frente só Ferrari 211 e Renault 213.



* Finlândia - 51ª pole na F1.



* Hamilton marca poles há 11 anos consecutivos (desde 2007). Passa os 10 anos consecutivos em que Ayrton Senna marcou poles. Agora na frente só Michael Schumacher que marcou poles em 13 anos consecutivos. De 1994 a 2006.



* Lewis tem 111 1ª filas (6 em 2017, 15 em 2016, 17 em 2015). É a 2ª maior marca de sempre. Mais, só Schumacher 116.



POLES DE 2017



Hamilton 5 Bottas 2, Vettel 1, Raikkonen 1 ;

Mercedes 6, Ferrari 2



1ªFILAS DE 2017



Vettel 7, Hamilton 6, Bottas 3, Raikkonen 1 ;

Ferrari 9, Mercedes 9





VOLTAS MAIS RÁPIDAS







* Lewis Hamilton - 36ª Volta Mais Rápida, a 2ª no Red Bull Ring (também em 2016).



* Mercedes - 52ª volta mais rápida de corrida da história. Iguala as 52 da Red Bull.



* Motores Mercedes - 147ª Volta rápida de Corrida.



VOLTAS MAIS RÁPIDAS 2017



Hamilton 5, Raikkonen 2, Vettel 1, Perez 1;

Mercedes 5, Ferrari 3, Force India 1



Voltas Mais Rápidas no Red Bull Ring

Lewis HAMILTON Mercedes 1'07''411

Daniel RICCIARDO Red Bull 1'07''442

Kimi RAIKKONEN Ferrari 1'07''486

Sebastian VETTEL Ferrari 1'07''496

Valtteri BOTTAS Mercedes 1'07''847

Daniil KVYAT Toro Rosso 1'08''061

Felipe MASSA Williams 1'08''419

Stoffel VANDOORNE McLaren 1'08''422

Sergio PEREZ Force India 1'08''470

Romain GROSJEAN Haas 1'08''590



PÓDIOS







* Valtteri Bottas - 15º pódio de carreira (igual Jose Froilan Gonzalez e Thierry Boutsen). É o 3º pódio consecutivo que faz. Pela 2ª vez no 1º lugar, o mais alto.



* Sebastian Vettel – 93º pódio de carreira. Pela 24ª vez no 2º lugar do pódio.



* Daniel Ricciardo – 23º Pódio de carreira (igual Jacques Villeneuve, Michelle Alboretto e James Hunt). Pela 5ª vez consecutiva no pódio, que é a sua melhor sequência de carreira. Pela 13ª vez no 3º lugar.



* Mercedes - 139º pódio da história.



* Ferrari - 716º pódio da história.



* Red Bull – 141º pódio da história.



* Motores Mercedes – 406º pódio da história



* Motores Ferrari – 722º pódio da história



* Motores Tag Heuer - 22º Pódio da história



* Finlândia - 176º pódio



* Alemanha – 386º pódio



* Austrália - 121º Pódio.



PÓDIOS DE 2017:



Vettel 7, Bottas 6, Hamilton 5, Ricciardo 5, Raikkonen 2, Verstappen 1, Stroll 1;

Mercedes 11, Ferrari 9, Red Bull 6, Williams 1



PIT STOPS



* GP da Áustria – XX PitStops



* MELHORES PIT STOPS no red Bull Ring



* Vitórias em PIT STOPS 2017:

Massa (Williams) 3 ;

Stroll (Williams) 1;

Verstappen (Red Bull) 1;

Ricciardo (Red Bull) 1.

Hamilton (Mercedes) 1 ;

Vettel (Ferrari) 1;



* TOTAL DE PITSTOPS DE 2017 = 266



Pit Stops -> AUS 20 CHI 80 BAR 31 RUS 20 ESP 37 MON 28 CAN 21 AZE 29 AUT XX





VOLTAS NO COMANDO







* 2 Comandantes do GP da Áustria. Bottas 69 voltas, Raikkonen 2 voltas.



* Lewis Hamilton comandou GPs por 105 vezes. Ele e Schumacher são os únicos pilotos da história a suplantar a marca dos 100 GPs liderados. Lewis 105 em 197 GPs e Schumacher 142 em 306.



* Lewis Hamilton, a par de Schumacher, são os únicos pilotos a liderar mais de 3000 voltas na história.



VOLTAS LIDERADAS EM 2017:



Hamilton 211, Vettel 162, Bottas 131, Raikkonen 36 ; Ricciardo 18

Mercedes 342, Ferrari 198, Red Bull 18



ABANDONOS







* Tivemos 4 abandonos no GP, 2 por acidente (Alonso/Verstappen), as outras por motivo mecânico (Magnussen e Sainz)



* ABANDONOS TOTAL 2017:

49 abandonos (20 por acidente/despiste; 29 por motivos mecânicos).



Em 2016 tinham existido 85 abandonos, 30 por acidente/despiste; 55 por motivos mecânicos)





FACTOS ESTATÍSTICOS







* 9 GPs onde o vencedor de um GP não repete vitória no GP seguinte, é a 1ª vez que acontece desde 2013 quando Mercedes e Red Bull alternaram triunfos entre o GP do Mónaco e o GP da Bélgica.



* 1ª vez desde o GP do México 2016 em que ambos os Williams terminam nos pontos.



* 1ª vez desde o GP de Inglaterra de 2014 que ambos os Williams são eliminados na Q1 de qualificação para um GP.



* Daniel Ricciardo obtém 5 pódios consecutivos. Bottas obtém 3 pódios consecutivos.



* Esteban Ocon completou o seu 18º GP consecutivo classificado. Vettel e Hamilton fazem o seu 14º consecutivo.



* Hamilton e Vettel vêm agora com 14 GPs consecutivos a pontuar. Daniel Ricciardo tem 5 GPs consecutivos a pontuar.



* Em 2017 a McLaren levou 8 GPs para pontuar (aconteceu em Baku). Um jejum tão grande não acontecia desde 1966.



* Hamilton tem pelo menos uma vitória em cada uma das 11 épocas de F1



* Os únicos pilotos que em qualificação ainda não bateram o seu colega de escuderia em Qualificação 2017? Jolyon Palmer, Stoffel Vandoorne.



* 87º GP sem a McLaren na pole position, a maior ausência desde 1994-1997



* McLaren está sem vencer há 87 GPs (desde GP da Brasil de 2012 com Button). É o seu maior registo sem vitórias. O anterior datava das temporadas de 1993 a 1997.



* 66 GPs consecutivos sem a McLaren no pódio



* A Williams não vence desde o GP de Espanha de 2012 (Maldonado), há 103 GPs.



GRID GIRLS GP DA ÁUSTRIA (link externo via motorsport magazin)