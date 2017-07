Bottas vence GP da Áustria

Lusa 09 Jul, 2017, 15:14 | Fórmula1

Bottas, que venceu a segunda corrida da carreira, aguentou a pressão final do alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que terminou em segundo lugar, com o pódio a ser completado pelo australiano Daniel Ricciardo (Red Bull).



No Mundial, Vettel soma agora 171 pontos, mais 20 do que o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que terminou hoje na quarta posição.



A próxima prova do Mundial, o Grande Prémio da Grã-Bretanha, está marcado para 16 de julho.