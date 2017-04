Button substitui Alonso no Mónaco

RTP 14 Abr, 2017, 12:09 | Fórmula1

A escuderia britânica explicou que Alonso falhará a competição no principado, de modo a poder participar no mesmo dia nas 500 milhas de Indianápolis, competição a contar para o campeonato IndyCar.



"Estou entusiasmado com o regresso a uma corrida de Fórmula 1 e não podia pensar em melhor local para o fazer do que um Grande Prémio que considero como a minha segunda casa: o do Mónaco", disse Button, em declarações à própria McLaren.



O britânico, campeão mundial em 2009, com a Brawn, justificou que o circuito monegasco é um dos seus preferidos.



"É um circuito urbano complicado, em que um bom piloto pode marcar a diferença. Ainda que a McLaren-Honda MCL32 não tenha começado bem a época, penso que pode adaptar-se melhor ao Mónaco do que aos circuitos rápidos que o Fernando (Alonso) e o Stoffel (Vandoorne) já disputaram".



O Mundial de Fórmula 1 é liderado, com os mesmos 43 pontos, por Sebastian Vettel (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes), vencedores nas duas primeiras corridas, na Austrália e na China, respetivamente.



Para este fim de semana está agendada a terceira prova da época, com o Grande Prémio do Bahrain.



(com Lusa)