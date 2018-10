Partilhar o artigo Daniel Ricciardo conquista segunda `pole` do ano no GP do México de Fórmula 1 Imprimir o artigo Daniel Ricciardo conquista segunda `pole` do ano no GP do México de Fórmula 1 Enviar por email o artigo Daniel Ricciardo conquista segunda `pole` do ano no GP do México de Fórmula 1 Aumentar a fonte do artigo Daniel Ricciardo conquista segunda `pole` do ano no GP do México de Fórmula 1 Diminuir a fonte do artigo Daniel Ricciardo conquista segunda `pole` do ano no GP do México de Fórmula 1 Ouvir o artigo Daniel Ricciardo conquista segunda `pole` do ano no GP do México de Fórmula 1