Descontentamento de Alonso leva-o a lançar ultimato à McLaren

Lusa 11 Mai, 2017, 17:29 | Fórmula1

"Lá para setembro ou outubro, vou ter de pensar no próximo ano. Se é a hora de enfrentar novos desafios fora da Fórmula 1 ou se, ficando, posso lutar pelo campeonato”, disse Alonso, um dia antes do início dos treinos para o Grande Prêmio da Espanha.



Alonso está a ter um início de época para esquecer, dado que ainda não terminou nenhuma das quatro corridas e bateu mesmo no fundo no Grande Prémio da Rússia, quando o seu monolugar avariou na partida para a volta de formação.



"Foi realmente muito, muito, mau para nós, como equipa, não começar a corrida. Completamente inaceitável”, considerou Alonso, acrescentando desconhecer ainda qual a causa do colapso do seu carro em Sochi.



Alonso, que ganhou duas vezes no circuito da Catalunha, em Barcelona, disse esperar que os mecânicos da McLaren tenham feito maravilhas nas duas semanas que se seguiram à Rússia.



“Vamos ver o que podemos fazer aqui. Definitivamente, este não é o nosso melhor momento. Espero que terminemos com ambos os carros. Espero que este seja o ponto de partida de um novo campeonato para nós”, acrescentou.



Apesar de a equipa ainda não ter somado qualquer ponto na presente temporada, Alonso assumiu-se contente com a McLaren e que é seu desejo ficar, com a ambição de ganhar.