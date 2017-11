Estatísticas da Temporada 2017

27 Nov, 2017, 01:20 | Fórmula1





Pilotos: Lewis Hamilton, 4º título Mundial Depois dos títulos de 2008, 2014 e 2015. Iguala os Tetra Campeonatos de Sebastian Vettel 2010-2013) e Alain Prost (1985,1986,1989 e 1993). Mais só Juan Manuel Fangio (5) e Michael Schumacher (7)

Equipas: Mercedes, 4º título Mundial e consecutivo. 2014-2017



CLASSIFICAÇÕES DO CAMPEONATO:



PILOTOS: Lewis Hamilton 367, Sebastian Vettel 317, Valtteri Bottas 305, Kimi Raikkonen 208, Daniel Ricciardo 200, Max Verstappen 168, Sergio Perez 100, Esteban Ocon 87, Carlos Sainz 54, Nico Hulkenberg 43, Felipe Massa 43, Lance Stroll 40, Romain Grosjean 28, Kevin Magnussen 19, Fernando Alonso 17, Stoffel Vandoorne 13, Jolyon Palmer 8, Pascal Wherlein 5, Daniil Kvyat 5.



ESCUDERIAS: Mercedes 668, Ferrari 525, Red Bull 368, Force India 187, Williams 83, Renault 57, Toro Rosso 53, Haas 47, McLaren 30, Sauber 5



PÓDIO DO MUNDIAL:





Lewis Hamilton terminou pela 6ª vez no Top 3 do mundial Iguala o nºº de vezes que Fernando Alonso, Ayrton Senna, Nelson Piquet e Jackie Stewart terminaram no Top3 da época.



Sebastian Vettel é vice-campeão. Termina pela 7ª vez no Top 3, igualando Stirling Moss e Juan Manuel Fangio. Melhor só Alain Prost que o fez por 8 vezes e Michael schumacher que o fez por 12.



Valtteri Bottas termina pela 1ª vez no pódio do mundial. É o 66º piloto diferente a fazê-lo.





VITÓRIAS





Pilotos: Hamilton 9, Vettel 5, Bottas 3, Verstappen 2, Ricciardo 1

Equipas: Mercedes 12, Ferrari 5, Red Bull 3

Motores: Mercedes 12, Ferrari 5, Tag Heuer 3



- Valtteri Bottas marcou as suas primeiras 3 vitórias da época.



- Maior número seguidos de vitórias este ano foi 3 de Lewis Hamilton (Bélgica-Itália-Singapura)



- Ao perder 8 corridas na temporada, a Mercedes perde tantos GPs este ano quantos os que perdeu em 2014, 2015 e 2016 todos juntos.



HAT TRICKS (pole, vitória, volta mais rápida).







- Hamilton fez 4 Hat Tricks este ano (China, Espanha, Canadá Inlgaterra). É o 2º piloto com mais Hat Tricks na história, 14, atrás só de Michael Schumacher com 22.



- Valtteri Bottas marcou o seu 1º Hat Trick de sempre na F1, no GP de Abu Dhabi



GRAND CHELEM (pole, vitória, volta mais rápida, liderança de início a final).



- Hamilton fez 4 Grand Chelems este ano, na China, Canadá e Inglaterra. O seu total é agora de 5, tantos quantos Michael Schumacher e Alberto Ascari. Mais só Jim Clark com 8.



POLES





Pilotos: Hamilton 11, Vettel 4, Bottas 4, Raikkonen 1

Equipas: Mercedes 15, Ferrari 5

Motores: Mercedes 15, Ferrari 5



- Hamilton ultrapassou em 2017 Ayrton Senna e Michael Schumacher e é já o piloto da história com mais Pole Positions na história.



- Hamilton marca poles há 11 anos consecutivos (desde 2007). Passa os 10 anos consecutivos em que Ayrton Senna marcou poles. Agora na frente só Michael Schumacher que marcou poles em 13 anos consecutivos. De 1994 a 2006.



- 11 poles numa época, faz Hamilton igualar Hakkinen em 1999 (com 16 GPs), Schumacher em 2001 (com 17 GPs), Rosberg em 2014 (com 19 GPs), e iguala-se a si mesmo em 2015 (com 19 GPs).O seu melhor resultado é o ano passado com 12 poles. O máximo é de Vettel com 15 poles em 19 GPs no ano de 2011.



- Hamilton a par de Senna, é o único piloto que marcou pelos menos 10 poles em 3 épocas de F1. Lewis marcou 11 poles em 2015, 12 em 2016 e 11 poles em 2017. Senna marcou 13 poles em 1988, 13 em 1989 e 16 em 1990



- Valtteri Bottas marcou as suas primeiras 4 pole positions de carreira (Bahrain, Austria, Brasil e Abu Dhabi).



- Maior número de Poles consecutivas no ano foi 3, para Lewis Hamilton (Malásia, Japão, EUA)



* Vettel perdeu 4 poles este ano por escassos milésimos. No Brasil por 0.038s para Bottas. Em Espanha por 0.051s para Hamilton, no Mónaco para Raikkonen por 0.043s e na Austria por 0.042s para Bottas.



- A Mercedes obteve a sua 100ª largada da 1ª fila, no GP de Abu Dhabi



- 15 poles numa época para a Mercedes, iguala o feito da Red Bull em 2010 (com 19 GPs), da Williams em 1992 e 1993 (com 16 GPs) e da McLaren em 1988 e 1989 (com 16 GPs também). A Mercedes já tinha obtido 18 Poles em 2014 e 2015, a Red Bull 18 poles em 2011 e a Mercedes tem o record absoluto com 20 poles em 21 GPs de 2016.



1ªFILAS DE 2017







Pilotos: Vettel 14, Hamilton 13, Bottas 5, Raikkonen 4, Verstappen 3, Stroll 1;

Equipas: Ferrari 18, Mercedes 18, Red Bull 3, Williams 1



- Lewis tem 118 1ª filas em 208 GPs na F1 (13 em 2017, 15 em 2016, 17 em 2015). É um record novo na F1, passando a marca de 116 1ª filas de Michael Schumacher (obtidos em 308 GPs).



- A Mercedes só obteve em 2017 a 1ª fila completa por 3 vezes. Bahrain, Azerbeijão e Abu Dhabi. Em 2016 tinha obtido por 14 vezes a 1ª fila absoluta de grelha.



- Lance Stroll tornou-se com o P2 no GP de Itália, como o piloto mais jovem de semrpe a largar da 1ª fila para um GP. 18 anos, 10 meses e 5 dias. Bateu 24 dias, a anterior marca de Max Verstappen com 18 anos 10 meses e 29 dias no GP Belgica de 2016.



VOLTAS MAIS RÁPIDAS







Pilotos: Hamilton 7, Vettel 5, Raikkonen 2, Bottas 2, Perez 1, Alonso 1, Ricciardo 1, Verstappen 1

Equipas: Mercedes 9, Ferrari 7, Red Bull 2, Force India 1, McLaren 1



- Este ano a Mercedes ultrapassou a Red Bull (termina época com 56 Voltas Mais Rápidas na história contra 54 da Red Bull) e é agora a 5ª escuderia neste ranking atrás de Ferrari, McLaren, Williams e Lotus. Está agora a 20 da marca da Lotus.



PÓDIOS







Pilotos: Hamilton 13, Vettel 13, Bottas 13, Ricciardo 9, Raikkonen 7, Verstappen 4, Stroll 1;

Equipas: Mercedes 26, Ferrari 20, Red Bull 13, Williams 1

Motores: Mercedes 27, Ferrari 20, Tag Heuer 13



- Notável o empate este ano entre 3 pilotos. 13 pódios para Hamilton, Bottas e Vettel. 7 pilotos foram ao pódio.



- Os 13 pódios de Hamilton, Bottas e Vettel igualam as marcas de Alonso em 2012 e Vettel em 2015. e passam a constar do Top 20 de melhores performances de piloto numa temporada. Ranking liderado por 17 pódios numa época, marcas obtidas por Hamilton em 2015 e 2016, Vettel em 2011 e Schumacher em 2002.



- Vettel fecha a temporada com 99 pódios de carreira, como o 4º com mais pódios de sempre, tendo passado Fernando Alonso. Agora à sua frente só Schumacher (156), Hamilton (117) e Prost (106)



- Kimi Raikkonen tornou-se na época o 6º piloto da história a chegar aos 90 pódios, atrás de Schumacher, Hamilton, Prost, Vettel e Alonso.



- No seu GP do Canadá, Lance Stroll tornou-se o 2º mais jovem piloto de sempre a subir ao pódio, com 18 anos, 7 meses e 13 dias. Só Verstappen aos 17 anos e 5 meses foi mais jovem na sua estreia no pódio, no GP da Malásia de 2015.



* Raikkonen marcou o 21º pódio desde que pela última vez subiu ao topo do mesmo com triunfo (GP China 2013). Esta é a maior sequência de pódios sem ir a P1. O seguinte no ranking é Jean Alesi que fez 16 pódios sem ser P1, entre 1995-1998, Mika Hakinnen, Eddie Irvine e de novo Alesi, todos com 15 pódios sem vencer corridas na década de 90 e Rubens Barrichello neste grupo também entre 2000 e 2002.



- A Mercedes fecha com 26 pódios. É a 7ª maior marca de pódios de uma escuderia num ano. Mas a Mercedes tem o Top 3, com 33 pódios em 2016, 32 em 2015 e 31 em 2014, pelo que este é objetivamente o pior dos 4 anos de Tetra-Mundial. Melhor que esta marca da Mercedes em 2017, há ainda os 29 pódios da Ferrari em 2004 e os 27 da Scuderia em 2002 e os 27 pódios da Red Bull em 2011.



PIT STOPS







Vitórias por Equipas:



1º Williams 8 (Massa 4, Stroll 3, DiResta 1)

2º Mercedes 6 (Hamilton 3, Bottas 3)

3º Red Bull 5; (Verstappen 4, Ricciardo 1)

4º Ferrari 1; (Vettel 1)



- Em 2017 a Williams tinha sido a mais rápida no maior número de GPs, durante as operações de PitStops. Este ano a equipa voltou a ser a melhor em 8 dos GPs da temporada.



- Porém, a equipa Mercedes, campeã do mundo de F1, é a que tem melhor média de pontuação entre os múltiplos pitstops feitos na época. Nesse sistema, o Top10 de cada GP marca pontos da mesma forma que na corrida para o Mundial de F1. E a Escuderia Mercedes foi a mais consistente nesta matéria, embora apenas como se leu acima 6 vitórias de GP na temporada.







O Pit Stop individual mais rápido da Temporada foi o da Williams a Felipe Massa, no GP de Inglaterra, com o crono de 2,02s







TOTAL DE PITSTOPS DE 2017 = 558



Pit Stops por GP: -> AUS 20 CHI 80 BAR 31 RUS 20 ESP 37 MON 28 CAN 21 AZE 29 AUT 18 ING 26 HUN 21 BEL 40 ITA 21 SIN 33 MAL 20 JAP 22 EUA 25 MEX 23 BRA 21 ABU 22





ULTRAPASSAGENS





Albert Gea





TOTAL DRS PARA P1

GP Austrália 14 3 0 GP China 54 10 0 GP Bahrain 48 18 0 GP Russia 18 0 0 GP Espanha 36 18 2 GP Monaco 9 1 0 GP Canada 36 24 0 GP Azerbeijão 137 25 0 GP Austria 51 5 1 GP Inglaterra 56 21 0 GP Hungria 14 7 0 GP Belgica 60 24 1 GP Itália 59 18 0 GP Singapura 46 2 0 GP Malásia 46 21 1 GP Japão 61 1 2 GP EUA 63 25 2 GP México 58 22 1 GP Brasil 53 20 1 GP Abu Dhabi 21 6 0 TOTAIS 940 249 11

- Mais de 47 ultrapassagens em média por GP, sendo que de longe o GP do Azerbeijão foi a corrida com mais ultrapassagens. 137 na tarde de Baku. O GP do mónaco ficou-se por apenas 9 ultrapassagens. O DRS foi respnsável por ajudar em 249 delas, isto é 26% do total. Só por 11 vezes e em pista (não contam as obtidas momentaneamente aquando de pit stops, depois revertidas), a ultrapassagem para a liderança aconteceu.Lai Seng SinPilotos: Hamilton 527, Vettel 286, Bottas 187, Verstappen 133, Raikkonen 40 ; Ricciardo 23Equipas: Mercedes 714, Ferrari 326, Red Bull 156- Lewis Hamilton comandou GPs por 114 vezes em 208 GPs. Ele e Schumacher são os únicos pilotos da história a suplantar a marca dos 100 GPs liderados. Schumacher comandou 142 em 306 GPs.- Lewis Hamilton, passou a barreira das 3000 voltas na lidernaça, durante esta temporada. A par de Schumacher, são os únicos pilotos a liderar mais de 3000 voltas na história.Pilotos: Hamilton 2873, Vettel 1313, Bottas 962, Verstappen 639, Raikkonen 143 e Ricciardo 137Equipas: Mercedes 3835, Ferrari 1456 e Red Bull 775Diego Azubel94 abandonos (34 por acidente/despiste; 60 por motivos mecânicos).Passamos no ante-penúltimo GP de 2017 a marca dos abandonos do ano passado.Em 2016 tinham existido 85 abandonos, 30 por acidente/despiste; 55 por motivos mecânicos.Pilotos: Hamilton, 1195, Perez 1174, Bottas 1168, Ocon 117, Vettel 1089 Stroll 1050, Grosjean 1037, Ericsson 1034, Massa 1019 e Raikkonen 1011.Equipas: Mercedes 2363, Force India 2291, Williams 2129, Ferrair 2100, Haas 2040 e Sauber 2040, Renault 1910 Toro Rosso 1873, McLaren 1838 e Red Bull 1723.- Repara-se pelas voltas dadas, resultado não só das classificações em prova mas essencialmente a partir dos abandonos, os problemas de fiabilidade por exemplo de McLaren e Red Bull na época.* No GP do Brasil, Hamilton recuperou de 20º na partida até 4º no final da corrida. Foi o maior número de posições ganhas numa corrida este ano.* A Haas passou a ser a 10ª escuderia da história com mais corridas feitas e sem ter um pódio. Deixou a Super Aguri para trás. São agora 41 GPs sem pódios ainda. A seguir está agora a AGS com 47, Zakspeed 53, Catheram e HRT 56, Marussia 73, ATS 89, Ensign 99, Osella 132 e a Minardi recordista absoluta com 340 GPs sem pódios.* Hamilton foi campeão no 206º GP de carreira. O ano passado, Rosberg foi campeão naquele que foi o seu 206º GP de carreira* 2018 será o primeiro campeonato onde dois Tetra Campeões estarão em pista. Hamilton e Vettel. Quando Vettel foi Tetra Campeão, Schumacher abandonou. E quando Prost abandonou a competição, Schumacher ainda não tinha chegado à F1.* Vamos agora com 10 épocas com domínio de Inglaterra e Alemanha nos títulos de pilotos. (Hamilton 4, Button 1, Vettel 4, Rosberg 1). Anteriormente tinham sido 8 anos como máximo de Argentina (Fangio 5) e Italia (Ascari 2, Farina 1) entre 1950 e 1957.* Nico Rosberg foi campeão em título 336 dias. Só dois campeões tiveram reinado mais curto. John Surtees em 1964/65(280 dias) até Jim Clark ser campeão no ano seguinte e Jochen Rindt em 1970/71 (315 dias) até Jackie Stewart ser campeão no ano seguinte.* Desde 2004 que quem vence o GP Hungria não é Campeão do Mundo.* 1º ano em que Vettel liderou o mundial sem o vencer.* A Force India igualou virtualmente o seu melhor resultado no Mundial, com o 4º lugar nos construtores.* Nico Hülkenburg aumentou o Record de 134 GPs sem nunca ter obtido um pódio. Record Absoluto.* A Red Bull é a escuderia com a sequência ativa mais elevada, 37 GPs consecutivos a pontuar. A Mercedes tem 36. É a 7ª e 8ª melhores sequências da história.* Apenas por 4 vezes em 20 GPs da época, em que ambos os Force India não terminam nos pontos. Mónaco, Azerbeijão, Bélgica e Brasil* Esteban Ocon interrompeu no brasil uma sequência de 27 GPs consecutivos sem abandonar. Foi a sua 1ª desistência na F1. Iguala Nico Rosberg com o 5º melhor registos de sempre. A sua eficácia era de 100% até aí desde que chegou à F1 com a Manor F1. Melhor só Nick Heidfeld 33, Kimi Raikkonen 30, Fernando Alonso 29. Desde um acidente com Tom Blomqvist no arranque do GP de Macau de 2014. Foram 55 corridas sem abandonar. passando por uma época inteira de GP3, 10 corridas de DTM e as 27 corridas que fez na F1 até ao início do GP do Brasil.* Hamilton termina época com 25º GP consecutivo a pontuar, o que passa a ser a 2ª maior sequência da história da F1. Terá de manter a sequência até ao 2º GP de 2018 para igualar o máximo de 27 GPs consecutivos de Kimi Raikkonen. A última vez que Hamilton não conseguiu marcar pontos ou terminar a corrida, foi no GP da Malásia de 2016.* Hamilton foi o único piloto que pontuou em todos os GPs da época.* O único piloto que em qualificação não bateu o seu colega de escuderia em Qualificação 2017 foi Jolyon Palmer.* A Force India já leva mais de um ano sem abandonos por motivos mecânicos. A última vez que aconteceu por problemas com os travões em ambos os carros, foi o GP da Áustria de 2016.* Em 2017 a McLaren levou 8 GPs para pontuar (aconteceu em Baku). Um jejum tão grande não acontecia desde 1966.* Hamilton tem pelo menos uma vitória em cada uma das 11 épocas de F1* Penalizações acumuladas pela McLaren-HONDA nos últimos 3 anos, entre 2015 e 2017 são já 870 lugares de penalização. (Alonso acrescentou mais 20 no Mexico e Vandoorne mais 35)* McLaren está sem vencer há 98 GPs (desde GP da Brasil de 2012 com Button). É o seu maior registo sem vitórias. O anterior datava das temporadas de 1993 a 1997.* 98º GP sem a McLaren na pole position, a maior ausência desde 1994-1997* 77 GPs consecutivos sem a McLaren no pódio* A Williams não vence desde o GP de Espanha de 2012 (Maldonado), há 114 GPs.