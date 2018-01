Fernando Alonso autorizado pela McLaren a competir em Le Mans pela Toyota

Lusa 30 Jan, 2018, 15:10 / atualizado em 30 Jan, 2018, 15:57 | Fórmula1

"A McLaren confirma que autorizou Fernando Alonso a participar em várias provas do Mundial de Resistência, incluindo as 24 Horas de Le Mans, depois de chegar a um acordo com o piloto e a Toyota Gazoo Racing", refere em comunicado.



A escuderia britânica realça que acordou com Fernando Alonso que a Fórmula 1 continua a ser a sua prioridade, pelo que o piloto espanhol não poderá competir nas provas do Mundial de Resistência que coincidirem com a realização de grandes prémios.



O piloto espanhol, campeão mundial de F1 em 2005 e 2006 pela Renault, fica assim fora das Seis Horas de Fuji, no Japão, em 21 de outubro, que coincide com a realização do Grande Prémio dos Estados Unidos.