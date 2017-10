Hamilton Campeão do Mundo e vitória de Verstappen no México

Jorge Alexandre Lopes 29 Out, 2017, 21:32 / atualizado em 29 Out, 2017, 22:29 | Fórmula1



Lewis Hamilton é pela 4ª vez na carreira, Campeão do Mundo de Fórmula 1, apesar de ter terminado apenas em 9º lugar a corrida na Cidade do México. A duas corridas do final da época, Hamilton torna-se no 5º piloto de sempre a conquistar pelo menos 4 campeonatos. Iguala agora Alain Prost e Sebastian Vettel como Tetra campeão. Mais, só Micuhael Schumacher com 7 títulos e Juan Manuel Fangio com 5.

Faltam agora 50 pontos para disputar na época, mas a diferença pontual é de 66 pontos para Sebastian Vettel que não foi além do 4º lugar na corrida dominada desde a largada pelo holandês Max Verstappen, que venceu o seu 3º GP da carreira.



Lewis Hamilton torna-se aos 32 anos, o britânico com mais títulos, com Jackie Stewart a vencer 3. O ano passado Hamilton foi batido pelo seu então companheiro de equipa Nico Rosberg por 5 pontos.





A CORRIDA



Hamilton colocou as mãos no capacete ao cruzar a linha de meta, Vettel esperou por ele na volta de consagração e aplaudiu enquanto a multidão no Hermanos Rodriguez exaltava uim momento histórico. Tudo numa corrida em que na largada, o piloto da Mercedes sofreu um furo provocado pela asa dianteira do carro de Vettel, o seu rival para o título. Ambos os pilotos tiveram de ir à boxe e a partir daí fazerem uma recuperação. Hamilton não precisava de um bom resultado na corrida para carimbar o título, mas Vettel teria de recuperar até ao 2º lugar pelo menos para adiar para o Brasil a decisão do campeonato.



No final, Vettel fechou apenas no 4º lugar e Hamilton ainda terminou em 9º lugar a corrida.



A ideia para Hamilton era ignorar quem venceria. Bastava-lhe o 5º lugar por si no final para ser campeão. Mas tudo mudou na largada.





Na frente, Verstappen forçou para passar Vettel e ao perder também para Hamilton na saída da 3ª curva, o alemão tocou com a asa dianteira do seu Ferrari no pneu traseiro do Mercedes de Lewis.



Problema para ambos. Hamilton furado, Vettel a ter de mudar de asa frontal no carro. E a partir daí um desespero, principalmente para o alemão que só com um 2º lugar conseguiria adiar a decisão do título.



Veja aqui o incidente, com Hamilton a aproveitar o espaço deixado por Vettel por fora, a meter o carro e a passar mas na saída da curva o toque.







Foi considerado incidente normal de corrida.



Vettel começou a recuperação de modo mais fácil que Hamiltonque se achou preso na cauda pois o difusor do carro ficou danificado também na sequência do impacto no pneu e com uma volta à pista com pneu furado. O inglês ficou preso atrás do Renault de atrás de Sainz cerca de 30 voltas. E foi até dobrado por Verstappen que entretanto não olhava na frente por qualquer gestão.



O holandês foi até alertado na segunda metade da prova para tirar o pé do acelerador e apenas gerir o ritmo que Valtteri Bottas que rodava atrás de si, mas longe. O jovem piloto ria-se nas comunicações rádio e respondia com voltas mais rápidas, perguntando "Foi Rápido demais?", como que embriagado pela facilidade e domínio que sentia.



Hamilton só começou a progredir na geral após o pitstop em que montou os compostos macios.

Foi aí que entrou nos pontos passando primeiro Felipe Massa e mais tarde fazendo "braço" com Fernando Alonso no McLaren para conquistar o 9º lugar com que fechou a corrida. Digamos que Alonso brindou o título de Hamilton com este duelo de algumas curvas, como que obrigando Hamilton a um momento onde se afirmou, puxou o melhor que tinha em si.





Verstappen completou a corrida sem mácula, com Bottas a fazer a segunda posição e importante no sentido que ajudou Hamilton a meter o título hoje no bolso. O segundo lugar é importante numa pista que não é das mais favoráveis à MErcedes. Raikkonen fechou no pódio. Ele pararia se necessário fosse para ajudar Vettel a ganhar uma posição, mas ficou aquém do que lhe seria pedido, que era travar Bottas e atrasá-lo em pista de modo a Vettel se aproximar. E isso, Kimi não foi capaz.



Vettel perdeu o campeonato neste domingo, mas na verdade perdeu o campeonato na sequência asiática do mundial. Sempre na frente da classficiação até às férias de verão, o regresso foi um verdadeiro horror para a escuderia de Maranello. O arranque em Singapura entre Ferraris acabou com a sua corrida, uma falha de motor na qualificação da Malásia dinamitou uma resposta e no Japão, de novo o motor terminou com as chances em ermos práticos. Em mês e meio, do céu ao inferno.



Voltando à corrida do México, o dia em que os motores Renault resolveram fazer greve. 4 abandonos de pilotos equipados com os motores franceses, 3 deles claramente problema com as unidades de propulsão (o Toro Rosso de Harley, o Ranult de Sainz e o Red Bull de Ricciardo).



Os Force India de novo nos pontos, ambos, com o francês Ocon a fazer melhor que o homem da casa, Sergio Perez. Também Alonso fechou em 10º lugar numa pista onde o chassis e a sua mão fizeram a diferença, o motor tornou o carro mais vulnerável. Magnussen deu pontos à Haas e Lance Stroll terminou em 6º o GP, com pontos suficientes para ultrapassar Felipe Massa na classificação.



Classificação Final GP Mexico







No Mundial Hamilton fica agora com 333 pontos, atrás Vettel 277, Bottas 262, Ricciardo 192, Raikkonen 178, Verstappen 148, Perez 92, Ocon 83, Sainz 54 e Stroll 40. Nos Construtores, a Mercedes era já há uma semana virtual campeã do mundo. Agora fica com Mercedes 595 pontos, a Ferrari 455, Red Bull 340, Force India 175, Williams 76 e Toro Rosso 53.





ESTATÍSTICAS DO GP DO MÉXICO E DA TEMPORADA



HAMILTON, o TETRA CAMPEÃO





O germânico, que venceu os seus títulos entre 2010 e 2013, foi, precisamente, o seu grande adversário e liderou mesmo o campeonato de 2017 até à 12.ª corrida, mas Hamilton 'reinou' na segunda metade da época, para repetir 2008, 2014 e 2015.



O piloto que apenas correu com motores Mercedes na Fórmula 1 só tem agora, à sua frente, o alemão Michael Schumacher, vencedor de sete mundiais, e o argentino Juan Manuel Fangio, um dos grandes 'mitos' da história do automobilismo, que ganhou cinco.



Nono campeão mundial de Fórmula 1 do 'reino de sua majestade' -- o 10.º foi Jenson Button, em 2009 -, Hamilton começou cedo a interessar-se pelos automóveis e, como muitos pilotos, iniciou-se nos karts, com apenas oito anos, em 1993.



Em 1995, apenas dois anos depois, já era campeão britânico e, por essa altura, cruzou-se com Ron Dennis, o patrão da McLaren, ao qual disse, aproveitando um pedido de autógrafo, que, "um dia", queria conduzir os seus carros.



Ao lado do 'rabisco', Ron Dennis escreveu: "Telefona-me dentro de nove anos. Veremos algo então". Não seria preciso esperar tanto.



O talento de Hamilton continuou a revelar-se a toda a velocidade, tanto que, com 12 anos, uma casa de apostas 'oferecia' já 'odds' de 40/1 para a sua primeira vitória na Fórmula 1 antes dos 23 e de 150/1 para o seu primeiro título até aos 25.



A conversa telefónica com Ron Dennis aconteceu em 1998, seis anos antes do 'previsto', e foi o 'patrão' da McLaren a ligar ao jovem piloto, que somava vitórias atrás de vitórias, para o contratar para o programa juvenil da McLaren-Mercedes.



Hamilton chegou em 2002 à Fórmula Renault, campeonato que ganhou em 2003, para rumar, em 2004, à Fórmula 3 Euroseries. Também ganhou no segundo ano. Seguiu-se a GP2 Series e, desta vez, o triunfo aconteceu logo na estreia, em 2006.



O que há muito parecia inevitável, o seu ingresso na Fórmula 1, aconteceu em 2007, para fazer equipa na McLaren com o então bicampeão em título, o espanhol Fernando Alonso.



O impacto de Hamilton foi imediato e foi por muito pouco que não se sagrou campeão mundial na estreia, culpa de um problema mecânico na última corrida, para a qual partiu na liderança -- perdeu por um ponto, para o finlandês Kimi Räikkönen.



Ainda assim, continua a ser hoje o piloto que mais pontos somou em época de estreia (109) e o que mais vitórias alcançou (quatro), recorde que partilha com o canadiano Jacques Villeneuve, sendo ainda o mais jovem líder do Mundial, com 22 anos e 126 dias.



"Tenho estado em contacto com as corridas de automóveis nos últimos 60 anos e ele é, com toda a certeza, a melhor lufada de ar fresco que tivemos. Não é só o facto de conseguir conduzir, é óbvio que consegue conduzir, mas ele é um verdadeiro piloto de corridas, consegue ver um espaço e atira-se a ele", disse então Sir Stirling Moss, quatro vezes vice-campeão do mundo.



O título chegou no ano seguinte e de novo num final dramático, que, desta vez, lhe foi favorável, no Brasil. Venceu com mais um ponto do que o brasileiro Felipe Massa (Ferrari), após uma decisiva ultrapassagem a Timo Glock, para ser quinto.



Depois de dois anos na frente do pelotão, Hamilton não conseguiu dar sequência nos quatro seguintes. Fechou sempre fora do pódio final, duas vezes no quarto lugar e duas no quinto, com um total de 12 vitórias, à média de três por ano.



Em 2013, o britânico, farto de perder, mudou de vida, mas não de motor, ao rumar à Mercedes. O ano de estreia não foi fácil, com apenas um triunfo, na Hungria, e mais um quarto lugar, no campeonato em que Vettel (Red Bull) selou o 'tetra'.



A mudança, em 2014, para motores V6 híbridos colocou a Mercedes na liderança da Fórmula 1 e Hamilton chegou, finalmente, ao 'bis', depois de uma luta com o seu companheiro de equipa, o alemão Nico Rosberg, do qual só se 'desembaraçou' na última corrida.



O domínio total da Mercedes continuou nos anos seguintes, com Hamilton a voltar a impor-se a Rosberg em 2015 e o alemão a responder na época passada, por cinco pontos, para, de seguida, anunciar o abandono da Fórmula 1.



Agora ao lado do finlandês Valtteri Bottas, que nunca lhe fez 'sombra', Hamilton dominou a edição de 2017, apesar da maior réplica do Ferrari de Vettel.



O britânico, que chegou a ter 25 pontos de atraso (após a sexta corrida), foi, porém, claramente o melhor na segunda metade da época, 'inspirado' no triunfo 'caseiro', no Grande Prémio da Gra-Bretanha, 10.ª prova do calendário.



Além do quarto título, Hamilton tornou-se o piloto com mais 'pole positions', ultrapassando o seu grande ídolo, o brasileiro Ayrton Senna, e o alemão Michael Schumacher, o único que ainda o bate em vitórias (91 contra 62) e pódios (155 contra 116).