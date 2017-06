Hamilton com Pole Imperial no Azerbaijão

24 Jun, 2017, 16:56 / atualizado em 24 Jun, 2017, 17:16 | Fórmula1



Lewis Hamilton marcou a sua 66ª pole de carreira, estando agora a apenas 2 de igualar Michael Schumacher, até hoje, o homem com mais poles de sempre.



O crono de Hamilton "destruiu" toda a concorrência, deixando o seu colega de equipa quase a meio segundo de diferença e os Ferrari de Raikkonen e Vettel a mais de 1 segundo de diferença.



Esta que foi a 5ª pole da temporada para Lewis, confirma-o como piloto de exceção.



A decisão aconteceu após uma bandeira vermelha que interrompeu a sessão. O australiano Daniel Ricciardo deixou escapar a tradeira do Red Bull que ao embater no muro, danificou a suspensão e parou no meio da pista.



Valtteri Bottas tinha aí a melhor marca. 1.41.274s deixava Hamilton atrás de si.

O inglês tinha cometido na sua 1ª tentativa, vários erros.



O Carro #3 de Ricciardo parado a 3 minutos e 33 segundos do final da sessão. Quando foi retomada, só dava para uma volta de lançanto e uma tentativa única de corrigir os cronos.





VALDRIN XHEMAJ



Hamilton foi perfeito. Nomeadamente no setor intermédio da pista. Lewis desenhou a entrada nos apexs da sinuosa pista azeri, construindo uma vantagem impiedosa sobre a concorrência. Uma precisão notável que tirou quatro décimos de segundo ao crono do colega e marcou 1.40.593s



Bottas carimbou a 1ª fila completa da Maercedes.



Atrás na 2ª fila largam os 2 Ferrari. Com Kimi Raikkonen a melhorar também na sua última volta. 148 milésimos melhor que Sebastian Vettel. O líder do mundial de F1 está pela primeira vez esta época fora do Top 3 na Grelha de Partida.







VALDRIN XHEMAJ



Verstappen no Red Bull ficou na sua colocação normal do ranking na 3ª fila, enquanto Ricciardo devido ao problema não sai além da 5ª fila.



Entre eles estão no arranque os Force India de Perez e Ocon. Esteban faz o seu melhor lugar de grelha na F1, o mesmo acontecendo para o jovem canadiano Lance Stroll. Pela primeira vez bate o veterano Felipe Massa na qualificação.





VALDRIN XHEMAJ



Os homens da Toro Rosso ficaram-se pela Q2 nesta sessão, a acrescentar que Carlos Sainz perderá 3 posições em grelha por penalização que resulta de um incidente em pista com Felipe Massa no GP do Canadá.



O Renault de Jolyon Palmer nem sequer entrou na sessão, devido ao incêndio no motor do piloto innglês no último treino livre. a equipa não teve tempo para recuperar a tempo o carro.





VALDRIN XHEMAJ



Na cauda da grelha vão ficar os McLaren. Além de ambos ficarem presos e eliminados na Q1, com claras dificuldades competitivas em pista, o seu destino já estava marcado. 70 posições acumuladas de penalização por alterações no motor e unidades MGU-H nos carros de Alonso e Vandoorne, algo que se vai repetir com frequência nos próximos meses, à McLaren está destinado mais um GP de sofrimento.





ZURAB KURTSIKIDZE





QUALIFICAÇÃO GP DO AZERBEIJÃO