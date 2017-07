Hamilton Conquista Pole Position em Silverstone

15 Jul, 2017, 15:49 / atualizado em 15 Jul, 2017, 16:07 | Fórmula1



Lewis Hamilton carimbou com volta fantástica a Pole Position perante o seu público. Domingo em Silverstone o objetivo é vencer. Algo que fez a partir da pole nos últimos dois anos, mas desta vez precisado como nunca do resultado para encurtar uma distância já longa para o seu rival Sebastian Vettel.



Foi uma volta tremenda a que Lewis fez na Q3, para igualar as 5 Poles que o também britânico Jim Clark fez na meca do automobilismo inglês. No final o crono marcou 1.26.600s deixando Kimi Raikkonen a 0,547s, o que é a maior diferença da temporada entre os dois primeiros em qualificação.





A Ferrari conseguiu colocar os seus dois carros à frente do outro Mercedes, o de Valtteri Bottas. Vettel foi 3º na grelha, a 0,756s de Lewis.





Bottas fez o 4º crono mais rápido mas vai largar apenas de 9º na grelha, já que - a exemplo do que aconteceu com Hamilton na Áustria - o finlandês teve a caixa de velocidades do seu Mercedes mudada e a penalização de 5 lugares em grelha averbada.



Max Verstappen, da Red Bull, fez o 5º crono da tarde subindo pela penalização de Bottas, à 2ª fila da grelha na largada. Com 4 abandonos na última meia dúzia de corridas, o holandês precisa chegar ao fim e pontuar para que a desmotivação não tome o jovem teen.



Daniel Ricciardo, o seu colega de equipa, e que está no seu mais fantástico momento de carreira com 5 pódios consecutivos nas últimas 5 provas, vai ter mais dificuldade agora em estender a marca. É que o Turbo do seu RedBull não colaborou e o carro parou ainda na Q1 de sessão.



Desde 2015 há quase 40 GPs que o australiano não deixava de marcar posição no Top10 de Qualificação. Desta vez vai ficar na última fila da grelha a par do Espanhol Fernando Alonso.







E por falar em Alonso e McLaren. Que belo momento o que aconteceu no final da Q1. O espanhol já sabia desde ontem que largaria de último, fruto de nova mudança de MGU-H e motor Honda que o obrigava a 30 posições de penalização na grelha, logo, sair do último lugar.



Ainda assim, o espanhol resolveu mostrar da sua experiência e aliado ao oportunismo do momento, largou para uma pista molhada (mas a secar) nos últimos 2 minutos da Q1. Quando já quase todos tinham regressado à boxe com cronos marcados, Fernando Alonso e a McLaren colocaram os compostos macios e arrasou fazendo o 1º lugar na manga de sessão, algo que a McLaren não via acontecer desde o GP da India de 2013, há quase 4 anos.



Alonso acabaria eliminado na Q2, fazendo apenas o 13º crono, sendo pela primeira vez este ano batido por um regular Stoffel Vandoorne que se encaixou na Q3 e larga para a corrida de 8º lugar.







No Top10 ainda os Force India de Perez e Ocon, o Renault de Hlukenberg e o Haas de Grosjean.



Romain Grosjean queixou-se de ter sido bloqueado e penalizado em 3 décimas de segundo por Lewis Hamilton num momento em que estava numa volta lançada e o inglÊs ia iniciar a sua. A dúvida instalou-se se tal não podia mesmo retirar a pole a Hamilton, mas o colégio de comissários decidiu que não era caso para tanto.





E confirmou o resultado.



A pista de Silverstone tem este ano sido um desafio físico para os pilotos, expostos dada a velocidade a forças Gs bem maiores, num traçado rápido nomeadamente nas zonas de Copse, Maggotts e Becketts.



Amanhã mais de 140 mil fãs são esperados em Silverstone para "empurrar" Hamilton para a vitória e ajudá-lo a reduzir alguns dos 20 pontos de desvantagem que tem para Vettel no mundial.



