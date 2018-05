Hamilton dominou em Espanha

Comentários 13 Mai, 2018, 17:35 / atualizado em 13 Mai, 2018, 17:39 | Fórmula1

Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio da Espanha, naquela que foi o seu 41º triunfo a partir da pole, marca que iguala o registo de Michael Schumacher. Uma vitória tremenda, concretizada de modo imperial sem concorrência de peso e terminando com 20 segundos sobre o seu colega de equipa, Valtteri Bottas. Foi a 64ª vitória na carreira é a sua 3ª em Barcelona, permitindo-lhe ampliar a sua liderança no campeonato mundial de Fórmula 1.



Hamilton permaneceu forte durante toda a corrida, em particular quando disparou depois da entrada do SafetyCar logo na 1ª volta da corrida. Após a 7ª volta, corrida relançada e o inglês abriu a um ritmo próximo de 1 segundo por volta na frente de Vettel.





ALBERTO ESTEVEZ



Foi uma corrida forte para a Mercedes, que na chegada a Montmelo não estava tão segura assim no que poderia fazer no Grande Prémio. Mas apesar de surpreendido no arranque por Sebastian Vettel e de não ter conseguido recuperar a posição no seu pit stop, Valtteri Bottas acabou por recuperar o 2º posto da grelha, para fechar atrás do seu colega de equipa e dar à Mercedes uma dobradinha.







É a 2ª vitória da temporada para Hamilton e se na chegada a Barcelona o inglês declarava não merecer a liderança do campeonato, agora após a corrida na Catalunha, está certo que merece o controlo, agora de 17 pontos sobre Vettel. A Mercedes sente-se muito à vontade com estes compostos e em ter achado a janela correta para operar estrategicamente os seus pitstops, aumentando globalmente os desempenhos.



A Ferrari levou Vettel para um 2º pit stop numa decisão que pode ser entendida como conservadora e uma estratégia que terá custado a Vettel 6 pontos no campeonato. É que Vettel perdeu a chance de discutir com Bottas o 2º lugar como foi passado pelo Red Bull de Max Verstappen que com uma asa dianteira partida, resistiu e fechou no 3º lugar, naquele que é o 1º pódio do jovem holandês em 2018. Sebastian Vettel foi apenas 4º na corrida.





ALBERTO ESTEVEZ



O piloto defendeu porém, no final, a decisão da equipa. Não terá sido uma decisão meramente tática, apenas desgaste demasiado nos pneus traseiros que tiravam confiança ao piloto. Estes compostos vão ser igualmente usados dentro de 1 mês em Silverstone e isso preocupará a Ferrari.



A corrida começou com um despiste de Romain Grosjean, com o Haas, naquela que é o 2º acidente consecutivo. O francês vive um momento terrível da carreira. No despiste ele levou consigo também Hulkenberg no Renault e Gasly no Toro Rosso.







Ambos os Red Bulls terminaram a corrida e Verstappen fechou no pódio.

Depois do acidente entre ambos os pilotos em Baku, o resultado é relaxante e dá confiança para o próximo GP no Mónaco, uma pista onde a Red Bull será muito forte e pode discutir até a vitória. Verstappen cometeu um erro e partiu um pedaço da asa dianteira do carro mas acabou por não parar na boxe resistindo em perseguição do pódio, o que aconteceu no final.





Daniel Ricciardo foi o 5º no segundo Red Bull; Magnussen no Haas fechou em 6º, Carlos Sainz, da Renault, foi 7º, Fernando Alonso foi o 8º, Sergio Pérez o 9º e Charles Leclerc, dá mais um ponyto à Sauber e resultado nos pontos.



ANDREU DALMAU



Um GP com vários abandonos, incluindo Kimi Raikkonen, num problema de motor do Ferrari e Esteban Ocon, que registou com um problema hidráulico o 1º abandono mecânico de um Force India, desde meados da época de 2016.



Classifcação Final GP Espanha de #F1







Nos mundiais, estas são as classificações:



Pilotos: Lewis Hamilton 95, Sebastian Vettel 78, Valtteri Bottas 58, Kimi Raikkonen 48, Daniel Ricciardo 47, Max Verstappen 33, Fernando Alonso32.



Nos construtores, a classificação tem agora a Mercedes com 153 pontos, Ferrari 126, Red Bull 80, Renault 41, McLaren 40.

Na saída do #GP de Espanha Vettel tem menos 26 pontos que o ano passado. Em 2017: Vettel: 104, Hamilton: 98, Bottas: 63, Raikkonen: 49. Em 2018: Hamilton: 95, Vettel: 78, Bottas: 58. Raikkonen: 48



O próximo GP é no Mónaco. Ai a Ferrari precisará de contrariar este descolcar da Mercedes e de Hamilton para reequilibrar os mundiais. Mas como acima se referiu, a Red Bull terá uma palavra também a dizer.





ANDREU DALMAU