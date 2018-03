Hamilton faz pole para o GP da Austrália

Jorge Alexandre Lopes Comentários 24 Mar, 2018, 10:58 / atualizado em 24 Mar, 2018, 11:15 | Fórmula1





Lewis Hamilton garantiu em Melbourne a Pole Position para o GP da Austrália que este fim-de-semana arranca a temporada de F1 de 2018.



Nos minutos finais da Q3, a diferença era de 60 milésimas apenas entre Hamilton, Vettel e Verstappen, mas então Lewis disparou numa volta canhão que abriu a diferença e mais ninguém respondeu à altura, uma margem construída essencialmente no 1º setor da pista.



Click abaixo na foto on board e veja a volta que valeu a Hamilton a pole







Fica a ideia que a Mercedes terá usado a reserva de potencia extra que tem em carteira quando é necessária no momento chave, mas a equipa e o piloto respondem que não, que o programa de motor foi precisamente igual ao longo de toda a sessão.





Joe Castro



Hamilton tornou-se no único piloto a garantir 7 poles na Austrália, sendo esta a 5ª consecutiva. Foi a 73ª pole da sua carreira (novo record absoluto de poles) e a 89ª pole da Mercedes.





Joe Castro



O campeão mundial bateu a concorrência direta, deixando ambos os Ferrari de Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel a mais de 6 décimas de segundo, na derradeira manga de qualificação. Vettel foi batido por Raikkonen por 0,01s





Diego Azubel



Atrás dos Ferrari, os Red Bull. Max Verstappen larga do 4º lugar este Domingo, mas Daniel Ricciardo - piloto da casa - terá de partir de 8º, pois ignorou na 6ª feira uma bandeira vermelha no 2º treino livre e foi penalizado.





Diego Azubel



Extraordinária a performance da equipa amaericana Haas que se afirmou como a melhor das restantes escuderia, ao colocar Kevin Magnussen em 6º e Romain Grosjean em 7º na sessão, muito embora ambos subam um lugar para a largada, fruto da penalização de Ricciardo. Nunca em 2 épocas de história os carros da Haas largaram de 5º e 6º para uma corrida.





Diego Azubel



Pior, esteve o finlandês Valtteri Bottas que na útlima manga de qualificação deixou fugir a traseira do MErcedes e bateu forte contra o muro da pista, destruindo o carro e levando à interrupção da sessão.



Pior, a caixa de velocidades terá de ser mudada, pelo que Bottas arrancará apenas da 15ª posição para o 1º GP da época.



Click abaixo na foto e veja como foi o acidente



Diego Azubel



Os Renault de Nico Hulkenberg e Carlos Sainz fecharam também no Top10 a qualificação.



Os McLaren de Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne foram 11º e 12º na sessão mas com a penalização de Bottas, Alonso sai de 10º para a corrida deste domingo.







Para a corrida a história pode não ser tão fácil, Lewis terá menos opções estratégicas e depende de si, com os Ferraris logo ali atrás no arranque, e Verstappen competitivo perto, ao passo que Bottas parte apenas da 8ª fila da grelha. E a avaliar pelo que foi acontecendo no ano passado, o ritmo de corrida dos Ferrari é mais eficaz que a velocidade pura em qualificação.



Qualificação GP Austrália





Piloto Equipa Tempo 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:21.164 2. Kimi Raikkonen Ferrari 1:21.828 3. Sebastian Vettel Ferrari 1:21.838 4. Max Verstappen Red Bull 1:21.879 5. Daniel Ricciardo * Red Bull 1:22.152 6. Kevin Magnussen Haas 1:23.187 7. Romain Grosjean Haas 1:23.339 8. Nico Hulkenberg Renault 1:23.532 9. Carlos Sainz Renault 1:23.577 10. Valtteri Bottas** Mercedes s/crono Q2 11. Fernando Alonso McLaren 1:23.692 12. Stoffel Vandoorne McLaren 1:23.853 13. Sergio Perez Force India 1:24.005 14. Lance Stroll Williams 1:24.230 15. Esteban Ocon Force India 1:24.786 Q1 16. Brendon Hartley Toro Rosso 1:24.532 17. Marcus Ericsson Sauber 1:24.556 18. Charles Leclerc Sauber 1:24.636 19. Sergey Sirotkin Williams 1:24.922 20. Pierre Gasly Toro Rosso 1:25.295

* Ricciardo - 3 lugares de penalização, larga de P8 (ignorou bandeiras vermelhas no 2ºTL)** Bottas - 5 lugares de penalização, larga de P15 (mudança de caixa de velocidades)