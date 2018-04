Hamilton ganha no Azerbeijão

Comentários 29 Abr, 2018, 17:41 / atualizado em 29 Abr, 2018, 18:30 | Fórmula1



Lewis Hamilton acabou por vencer uma corrida dramática, nos eventos e em particular nas derradeiras voltas, onde os dois Red Bull se envolveram num acidente, onde Valtteri Bottas na liderança furou, em que Vettel numa ultrapassagem arriscada perdeu 3 posições e em que Lewis Hamilton com a sorte que desta vez o protegeu acabou por carimbar uma vitória saborosa que o faz regressar ao comando do mundial de F1.





A vitória de Hamilton em Baku, significa que temos agora três vencedores diferentes nas primeiras quatro corridas deste ano. Bottas viu uma tática extraordinária e uma execução até aí perfeita, esfumar-se com um furo. Mercedes queria prolongar ao máximo pitstop de Bottas para atacar no final de corrida a vitória, com pneus novos e ultramacios.





A sorte até pareceu beneficiar a equipa alemã, com a entrada do safety car no acidente entre Red Bulls. Bottas fez a operação em período de Safety car e voltou com os seus pneus mais macios e novos para discutir as últimas 4 voltas. Tinha tudo para ganhar.



Depois de ser atacado por Vettel no recomeço da prova, Bottas viu Vettel sair largo e ao olhar pelos retrovisores, era Hamilton que já vinha atrás. Para ele melhor ainda. Só que o pneu traseiro direito rebentou e a vitória fugiu-lhe. Um tremendo azar para um homem que hoje teria merecido a vitória, em particular pelo ritmo impressionante que teve na primeira fase da corrida.



Com o azar de Bottas, Hamilton estava na posição correta, na hora certa. Ele aproveitou para carimbar uma corrida onde teve imensas dificuldades, vários erros e ligeiras saídas de pista com os pneus do primeiro turno a não lhe permitirem atacar a posição do materior líder do GP, o alemão Sebastian Vettel.



E quem se lembra do toque entre Vettel e Webber na Red Bull na Turquia em 2010? Os dois Red Bull deram espetáculo em pista. Mas muitos colocam em causa o facto da escuderia de Milton Keys não ter ordens de equipa, deixando os seus dois pilotos lutar entre si. Espetáculo há de certeza, é bonito para a corrida e para os fãs, mas os acidentes são algo sempre à espera de acontecer. Em Baku podia ter acontecido diversas vezes. Mas aconteceu já na fase final de corrida.



O duelo de Red Bulls teve vários episódios em pista. Ultrapassaram-se um ao outro em várias ocasiões sempre com o muro da pista por perto.



Ricciardo pode ter que assumir a culpa pelo acidente. Mas o certo é que Verstappen também não está isento. Ricciardo bateu na traseira do RB14 de Verstappen. O holandês fez uma defesa em zigzag com mudança de posição, o que pode também ser criticável.



No relançamento da corrida, Vettel atacou por dentro Bottas mas travou tarde e não só perdeu nesse duelo para a liderança, como perdeu também mais duas posições, para Hamilton e para Raikkonen.



Numa corrida fantástica em Baku, Sergio Perez conquistou pouco depois o 4º lugar a Vettel.

O mexicano da Force India devolveu à Force India um belo resultado, que havia escapado esta época sempre.







E Esteban Ocon teria provavelmente feito também uma excelente corrida, mas foi abalroado num toque com o Ferrari de Raikkonen logo na 1ª volta.



Hamilton venceu a sua 1ª corrida desde o GP dos Estados Unidos o ano passado. E a Mercedes triunfou pela 2ª vez apenas em 7 corridas.



O período de Safety Car, viu ainda o abandono do Haas de Romain Grosjean que ao ziguezaguear para aquecer pneus acabou "colado" ao muro da pista e abandonou, numa altura em que estava a segurar pontos no 7º lugar.







Atrás dos 3 primeiros no pódio e de Vettel que fechou no 4º lugar, estiveram um excecional Carlos Sainz em 5º lugar (o outro Renault de Nico Hulkenberg abandonou depois de um despiste a bater no muro da pista).



Na 6ª posição ficou um magnífico Charles Leclerc com o Sauber. O estreante na F1 mostrou o seu talento, deu pontos importantes à equipa e marcou os primeiros pontos na F1 para si e para um monegasco, desde 1950.





Fernando Alonso foi 7º, numa corrida em que sofreu 2 furos e a ser vítima de um incidente na 1ª volta entre Nico Hulkenberg e Sergey Sirotkin. O russo irá em Barcelona, próxima ronda do campeonato, receber 3 lugares de penalização em grelha por provocar esse acidente.



CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GP







Classificações do Mundial, nos pilotos Lewis Hamilton lidera agora com 70 pontos. Atrás Sebastian Vettel 66, Kimi Raikkonen 48, Valtteri Bottas 40, Daniel Ricciardo 37, Fernando Alonso 28 e Nico Hulkenberg 22.



Nos construtores, Ferrari 114 pontos é agora a líder, atrás Mercedes 110, Red Bull 55, McLaren 36 e Renault 35.