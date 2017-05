Hamilton Pole em Barcelona

Jorge Alexandre Lopes 13 Mai, 2017, 14:48 / atualizado em 13 Mai, 2017, 14:58 | Fórmula1

Foi um duelo apertado entre Lewis Hamilton e Sebastian Vettel para a pole position do Grande Prémio de Espanha. O inglês obteve a 64ª pole da sua carreira por 0,051s sobre o alemão. Mercedes e Ferrari continuam a batalha aberta pelo título deste ano.



Hamilton liderou todas as três fases da qualificação mas garantiu a vantagem à conta de uma primeira volta na Q3 por parte de Hamilton, que melhorou mas de 1 segundo em relação ao crono feito na parte intermédia da sessão.

1.19.164s parecia intocável quando apareceu nos monitores. E foi. Mas por pouco.





O esforço final de Vetttel quase igualou esse crono. 1.19.200s foi ótimo mas não chegou. Teve porém o mérito de quebbrar com a tradição da Mercedes ocupar nos últimos anos a 1ª fila, numa pista onde a posição de pista é determinante para um bom resultado.





Se conseguir surpreender Hamilton na largada, apesar de ter dificuldade em largar do lado sujo da pista, Vettel terá uma oportunidade de estender a sua liderança no campeonato. A Scuderia e Vettel podem respirar de alívio se pensarem que logo na saída para a pista, o motor cedeu.



E só por inspiração de Vettel, o piloto não encostou como pedido por rádio. Questionou a equipa se era mesmo para parar... Continuou, ... forçou e a equipa conseguiu nesses segundos, corrigir a situação, fazendo "reset" à configuração de motor. Vettel poderia amanhã largar de último e isso daria uma corrida por certo diferente.





Mas Hamilton e a Mercedes precisam de sucesso na Espanha e a equipa parece estar em condições de vencer em Barcelona, com o inglês a aproximar-se agora das 65 poles do seu ídolo, Ayrton Senna. Acima de tudo ele estará contente também porque bateu de novo Valtteri Bottas, seu colega de equipa, em qualificação, algo que tinha falhado nas últimas tentativas.





Mais um duelo Mercedes / Ferrari na 2ª fila, com Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen a repetirem as posições relativas dos colegas mais à frente.



A Red Bull continua numa bolha com as 5ª e 6ª posições, na 3ª fila. Não têm carro para lutar com as duas grandes e tÊm vantagem sobre todos os outros. Não surpreende pois que Verstappen e Ricciardo tenham a 3ª fila para si





Mas o heróis e protagonista da sessão foi um surpreendente Fernando Alonso, metendo o McLaren-Honda na Q3 e no 7º lugar da qualificação o que iguala a melhor posição de partida desde o GP da Hungria de 2016. Um grande suspiro de alíveio para a equipa McLaren e para a Honda, muto embora na corrida, seja difícil sobreviver à posição.







Felipe Massa melhorou o desempenho do Williams no início da sessão, muito sofrida, para garantir o seu lugar entre os dez primeiros, enquanto a Force India mostrou ritmo forte como de costume, colocando ambos os seus pilotos no Top 10. Sergio Perez e Esteban Ocon têm também terminado as corridas de 2017 nos dez primeiros.



Um erro ao entrar na chicane na última tentativa empurrou as chances de Romain Grosjean de passar à Q3, enquanto Kevin Magnussen ficou no 11º lugar e fora da passagem à útlima parte de qualificação.



Um frustrado Nico Hulkenberg foi incapaz de transformar o ritmo mostrado pela Renault nos treinos livres, num lugar fdo Top10.



Carlos Sainz sai de 12º na grelha, assumindo que era o melhor possível.



CRONOS E GRELHA DE PARTIDA PARA O GP DE ESPANHA DE FÓRMULA 1







