Hamilton Pole em Montreal, iguala as 65 poles de Senna

10 Jun, 2017, 19:58 / atualizado em 10 Jun, 2017, 20:43 | Fórmula1



Se é dia de igualar o record de poles do herói, então é bom fazê-lo de modo imperial. e assim fez Lewis Hamilton. Marcou com uma volta sensacional, a mais rápida de sempre marcada no circuito de Montreal, a 4ª pole da época e chegou às 65 poles do seu ídolo, Ayrton Senna. Igualou também as 6 poles que Michael Schumacher fez na pista canadiana.





Chris Wattie



A marca foi tirada quando já poucos acreditavam que o inglês superasse o crono feito minutos antes na primeira tentativa da Q3. Mas essa marca estava ainda presa por cordas já que Sebastian Vettel, o seu rival ao titulo, tinha também feito um tempo fantástico a apenas 4 milésimas de Lewis. No último momento ambos melhoraram o tempo, mas a volta de Hamilton foi absolutamente imbatível e deslumbrante.

Baixou dos 1:11.791 para 1.11.459s.



Terminada a qualificação, Lewis foi presenteado pela família Senna, pelo feito das suas 65 poles. Um capacete original usado por Ayrton em 1987, nos tempos da Lotus.





VALDRIN XHEMAJ



Para Vettel ficou reservado o segundo lugar, cometendo um par de erros na última volta, a mais evidente na travagem para o gancho.



Para a corrida, a Ferrari acredita ter cartas para jogar. A acontecer, terá de ser baseado no melhor desempenho de corrida dos ultrarmacios (no início). É que no uso dos Supermacios, a Mercedes dispõe de um jogo novo para os seus 2 pilotos, ao passo que a Ferrari só dispoe de um jogo já usado para Vettel (e Raikkonen também).





Chris Wattie



Bottas e Raikkonen repartem a 2ª fila da grelha. A diferença de 7 décimas do crono de Hamilton para o de Bottas mostra bem a forma como o inglês conseguiu no treino livre compreender o modo como precisava de trabalhar os pneus para a temperatura adequada à performance máxima.



A 3ª fila tem os dois Red Bull na posição habitual atrás das duas equipas de ponta. Max Verstappen em quinto e Daniel Ricciardo em sexto.



Uma boa presença sábado de Felipe Massa com o Williams que larga da 4ª fila, na frente dos dois Force India de Perez e Ocon, tal como do Renault de Nico Hulkenberg que fexha a relação das 5 primeiras filas.







Problemas para os homens da Toro Rosso. Carlos Sainz sentiu o carro inguiável. Não foi além do 13º lugar na sessão. O colega Daniil Kvyat bateu no rail e furou um pneu e acabou por impedir outros pilotos de concluirem uma volta lançada sem tirar o pé, inclusivé, o próprio Sainz. O espanhol foi muito crítico das opções da equipa na qualificação, nomeadamente beneficiando o russo.



Daniil Kvyat pode ter de mudar a caixa de velocidade antes da corrida, que a confirmar-se, irá obrigá-lo a uma penalização em grelha.



Fernando Alonso queixou-se na Q2 de menos potência no Honda, do disponível na Q1. Ainda assim o 12º lugar em qualificação é uma posição razoável para o que o McLaren permite.







Pela primeira vez em 2017, Pascal Wehrlein não conseguiu fazer melhor que o colega da Sauber, Mercus Ericsson, fruto também de um erro que o levou a perder controlo do carro na travagem para a 1ª curva e a bater na barreira de pneus. Sairá de último no Domingo.



Kevin Magnussen perdeu com as bandeiras amarelas a sua última tentativa e ficou também eliminado na Q1 de qualificação. O jovem canadiano, no seu 1º GP em casa, Lance Stroll e o belga Stoffel Vandoorne, da McLaren, também ficaram cedo pelo caminho.





Chris Wattie



CRONOS QUALIFICAÇÃO DO GP DO CANADÁ







Siga o GP do Canadá no domingo - 19h (Portugal) via RTP no TWITTER F1RTP. Toda a Informação no Site FÓRMULA 1 RTP. Torne-se fã do FACEBOOK F1RTP.