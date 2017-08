Hamilton Pole em Spa e iguala Record de Schumacher

26 Ago, 2017, 15:03 / atualizado em 26 Ago, 2017, 15:05 | Fórmula1



Lewis Hamilton por fim igualou o record absoluto de pole positions na história da F1. Em spa Francorchamps marcou a sua 68ª pole position e carimbou o mesmo número que desde há 11 anos o alemão Michael Schumacher detinha a solo.



Hamilton fê-lo de modo absolutamente imperial, dando um tratamento a toda a gente do pelotão e tirando mais de 4 segundos ao crono da pole de 2016, que era de 1.46.744s, para agora registar 1.42.533 que passa a figurar como o record do traçado belga.



Através de Ross Brawn, o maior mentor desportivo de Schumacher e atual patrão desportivo da F1, a família de Schumacher pelas palavras de sua mulher Corinna, enviou os parabéns a Lewis Hamilton pelo pelos feito. Lewis agradeceu e recordou a admiração que tem por Michael. E que o alemão sempre será um dos maiores de todos os tempos.



A Mercedes tinha nos treinos livres de 6ª e Sábado, sentido bastantes dificuldades no setor intermédio da pista das Ardenas. Mas a marca canhão obtida foi conseguida precisamente plea evolução que a equipa e o piloto conseguiram para ir buscar tempos nessa S2 do traçado.



Mas se a marca de Lewis Hamilton é soberba, este sábado não foi menos produtivo para a Ferrari e para Sebastian Vettel em particular. Nunca estando em condições de igualar o ritmo de qualificação de Hamilton, o alemão ficou a 242 milésimas de segundo, mas conquistou uma importante presença na 1ª linha na derradeira oportunidade.



Vettel até aí estava com problemas sequer para igualar os cronos que Bottas estava a fazer. Mas no momento ideal e decisivo. À custa de Kimi Raikkonen. O finlandês abortou a sua volta depois de um problema e a sua presença à frente de Vettel, acabou por o beneficiar na proteção de vento em todo o 3º setor da pista, onde a Mercedes se mostrou este fim-de-semana, verdadeiramente aniquiladora.



Valtteri Bottas foi relegado para a 2ª fila com o outro Ferrari, o de Kimi Raikkonen, na 4ª posição, ao seu lado.



A 3ª fila é para os Red Bull como habitual. Max Verstappen bateu o seu colega de equipa Daniel Ricciardo para a 5ª posição.







Atrás dos Red Bull, o duelo entre os Force India e os Renault. Nico Hulkenberg foi 7º, posição até antes ocupada por Jolyon Palmer. Mas problemas de embreagem primeiro e pressão de óleo na caixa, depois, a impedirem-no de fazer em condições a fase decisiva de qualificação. Palmer viu-se atirado para o 10º lugar, atrás também dos Force India de Sergio Perez e Esteban Ocon.



Fernando Alonso foi 11º no McLaren, com o seu colega de equipa a ser relegado para o final da grelha com 65 lugares de penalização por novas peças de motor e caixa de velocidades.



Felipe Massa, que voltou à F1 após ausência na Hungria, tem tido fim de semana desesperante. Na 6ª feira, uma saída de pista danificou o chassis e ele perdeu o 2º treino livre. Este sábado por ignorar bandeiras amarelas levou 5 lugares de pnealização em grelha mas o seu Williams é o maior problema de todoa. Quer ele quer Lance Stroll mostraram falta de competitividade e ficaram cedo pela 1ª manga de qualificação, arrancando dos últimos lugares.