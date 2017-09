Hamilton Pole Record em Monza

02 Set, 2017, 18:12 / atualizado em 02 Set, 2017, 18:27 | Fórmula1

Lewis Hamilton alcançou o record absoluto de poles na história da F1 ao marcar a 69ª da história numa chuvosa e longa qualificação em Monza. Hamilton foi mais rápido que Max Verstappen em 1.148 s enquanto a Ferrari teve uma Q3 decisiva verdadeiramente caótica, perdendo-se com Raikkonen e Vettel na 7ª e 8ª posições respectivamente.







Mas os Ferrari sobem duas posições para a largada, fruto das penalizações previstas dos Red Bull de Verstappen (15 posições) e do colega Daniel Ricciardo (3º na sessão com 25 lugares de penalização). Ambos tiveram mudanças de elementos do motor dos seus carros. Foi a primeira qualificação com chuva em Monza desde 2008, curiosamente quando Sebastian Vette obteve a sua 1ª pole e vitória na F1 com a Toro Rosso na época.







Logo nos primeiros minutos de sessão, aquaplaning apanhou o Haas de Romain Grosjean que se despistou. A bandeira vermelha foi mostrada e a sessão interrompida. A chuva não mais parou por mais de 2 horas. E a sessão foi reiniciada apenas após 160 minutos de espera.



Quem beneficiou também da penalização dos Red Bull foi o canadiano Lance Stroll que marcou um excepcional quarto lugar na sessão e assim sobe para a 1ª linha da grelha, pela 1ª vez na carreira da F1. O jovem canadiano já tinha este ano brilhado uma vez ao terminar em 3º lugar o GP do Azerbeijão.







Outro notável da qualificação foi o francês Esteban Ocon, 5º na sessão, mas que sobe a 3º na largada de Domingo. No Force India ele está ao lado do segundo Mercedes, do finlandês Valtteri Bottas.



A chuva foi rainha da qualificação que começou à hora emas foi logo interrompida após um aquaplaning que levou ao abandono prematuro do Haas de Romain Grojean. Depois, durante mais de 2 horas de meia ninguém rodou. Hamilton puxou na sua derradeira volta na Q3 da inspiração para fazer a diferença mais relevante marcando o crono que deixou os Red Bull atrás de si e tirar partido do péssimo momento dos Ferrari no momento da verdade. O GP decorrerá em circunstâncias diferentes, com pista seca.





FABRIZIO RADAELLI



Largando da 3ª fila, Raikkonen e particularmente Vettel terão de passar rapidamente Bottas para ir buscar Ocon e Stroll. Mas isso dará algum tempo a Hamilton para construir uma vantagem com o motor Mercedes nas primeiras voltas. O seu objectivo é garantir um triunfo que lhe pode dar pela 1ª vez este ano a liderança do campeonato. E num momento importante anterior ao GP de Singapura, onde a Ferrari terá potencialmente a vantagem do seu lado. Massa e Vandoorne estão na fila atrás dos Ferrari. Sergio Perez no Force India vem depois.



E dai para trás as posições de qualificação levam mais uma enorme viragem, pois além das 15 posições de penalização de Verstappen e das 25 de Ricciardo, há que juntar 35 posições ao 13º lugar de Alonso, 15 posições a Palmer e 10 a Carlos Sainz e Nico Hulkenberg.



GRELHA DE PARTIDA GP ITALIA APÓS PENALIZAÇÕES





1. Lewis Hamilton Mercedes GP 1:35.554 2. Lance Stroll Williams-Mercedes 1:37.032 3. Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:37.719 4. Valtteri Bottas Mercedes GP 1:37.833 5. Kimi Raikkonen Ferrari 1:37.987 6. Sebastian Vettel Ferrari 1:38.064 7. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:38.251 8. Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1:39.157 9. Sergio Perez Force India-Mercedes 1:37.582 10. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1:38.245 11. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:40.489 12. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:41.732 13. Pascal Wehrlein Sauber-Ferrari 1:41.875 14. Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:43.355 15. Max Verstappen Red Bull-Tag Heuer 1:36.702 16. Nico Hulkenberg Ranault 1:38.059 17. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:38.526 18. Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heuer 1:36.841 19. Jolyon Palmer Renault 1:40.646 20. Fernando Alonso McLaren-Honda 1:38.202

Toda a Informação no Site FÓRMULA 1 RTP . Torne-se fã do FACEBOOK F1RTP. FABRIZIO RADAELLI