Hamilton triunfa na noite de Singapura

Lewis Hamilton tirou dividendos máximos do incidente que envolveu, 3 dos 4 pilotos que arrancavam à sua frente, ali na 1ª curva do circuito de Marina Bay. Uma dádiva caída do céu, embrulhada na chuva que Singapura recebia no momento.





A partir daí até à bandeirada de Xadrez no limite das 2 horas de GP, ele assumiu domínio total para se achar agora mais do que um candidato ao título. Com 28 pontos de vantagem para Vettel, Hamilton é claramente o favorito ao título de 2017.



A qualificação tinha deixado claro que Ferrari e Red Bull eram mais fortes na noite de Singapura. Quem apostasse que na 2ª curca do GP, Hamilton já estava no comando e que os 3 primeiros na Grelha batiam entre si, seria considerado louco.



Vettel não saiu bem, ao contrário de Raikkonen. Ambos para impedirem a passagem de Verstappen ensanduicharam o holandês mas o cálculo foi mal feito. O toque de Raikkonen e Verstappen aconteceu e num ápice, o Ferrari do finlandês foi atirado para bater no carro do colega.







Foi a primeira vez na história que a Ferrari ficou sem os seus 2 carros na 1ª volta de um GP de F1. Algo que nunca antes aconteceu num arranque e algo com consequências que põe em causa toda uma temporada.



Vettel tentou continuar, mas o seu carro estava gravemente danificado, a asa dianteira arrancada e um fuga de líquido no sistema de arrefecimento, após o impacto lateral feito pelo Ferrari de Kimi. Na chegada à 3ª curva do circuito, perdeu o controlo do carro e bateu no muro ficando virado em sentido inverso.



Hamilton comandou sempre a corrida com Daniel Ricciardo, o outro Red Bull a uma distância próxima mas claramente nunca em condições de pôr à prova a vantagem do Mercedes de Lewis. Em duas outras situações de Safety Car na corrida, quando Hamilton viu reduzido de 4 e6 segundos até a diferença para zero, no recomeço foi embora fácil e sem resposta do australiano atrás.





Quem arrancou extraordinariamente, além de Hamilton, foi Fernando Alonso. O espanhol da McLaren foi pela direita, largo, passando todos. E na carambola da frente que fez a maioria dos pilotos travar, Alonso aproveitou para na curva surgir já em 3º lugar atrás de Vettel que batido ainda resistiu no comando e de Hamilton que já passara todos também.







Foi para Alonso uma infeliz oportunidade. Estar no local errado no momento errado. E apanhar com o Red Bull desgovernado de Max Verstappen. Alonso diz que passando por aquele momento incólume, ele faria o pódio na corrida. Fica por se comprovar.



Ao longo da prova a pista foi secando, com temperatura ambiente na casa dos 30º cerca de um terço na corrida, foi altura dos pilotos fazerem pit stops para mudança de pneus intermédios e de chuva para cos Ultra Leves slicks.





Atrás de Hamilton e Ricciardo, a corrida de Bottas, no outro Mercedes. Solitário, passando sob os radares levou o carro na posição que podia e como podia. Nunca tendo ritmo para os demais foi somar os pontos e agradecer, noutras circunstâncias teria ficado entre 6º ou mais abaixo ainda.



Tremenda a corrida para Carlos Sainz, que esta semana foi anunciado como recruta da Renault em 2018. Curiosamente um lugar herdado de Nico Hulknberg seu colega do próximo ano. O espanhol ancorou-se ao 4º lugar depois da mudança de pneus de seco na prova e geriu até ao final, sem vacilar.





Atrás de si, vinha Sergio Perez. O mexicano da Force India, que hoje mesmo viu o seu contrato ser estendido para 2018 na equipa, fez um resultado positivo.



Na 6ª posição, Jolyon Palmer. O homem que perdeu o lugar no futuro com a Renault (substituído por Calos Sainz, segundo o anúncio feito há dias), carimbou a sua melhor classificação na F1 e igualou o melhor resultado da época para a Renault, por 3 vezes obtido por Nico Hulkenberg.





Hulkenberg foi um dos pilotos que abandonou a corrida. Uma fuga de óleo detetada após um dos pitstops levou-o para a box e de lá mais não saiu. Ele que fica desde o GP de Singapura, detentor de um Record que não é para celebrar. Por momentos ainda aspirou a mais um abandono na frente que lhe metesse o pódio nas mãos, mas não. Fez o seu 129º GP na F1 sendo agora o piloto com mais GPs feitos sem nunca ter obtido sequer 1 pódio. O record anterior era pertença de Adrian Sutil).







Sem Alonso em pista, por abandono, coube a Stoffel Vandoorne dar alguns pontos à McLaren, sendo o 2º GP da carreira em que pontuou.



E vão 60 vitórias para Hamilton, a 3ª vitória consecutiva no mundial. O mundial segue em Sepang, Malásia. E numa pista onde a Mercedes é favorita, as contas podem ainda ficar mais favoráveis para o inglês.





Até lá, Hamilton tem 263 pontos, Vettel 235, Bottas 212, Ricciardo 162 e Raikkonen 138. A Mercedes tem agora 102 pontos de vantagem para a Ferrari. 475 contra 373 pontos. A Red Bull segue com 230.





CLASSIFICAÇÃO GP DE SINGAPURA

(corrida terminou no limite das 2 horas, apenas com 58 das 61 voltas completadas)















