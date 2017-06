Hamilton vence em Montreal

11 Jun, 2017, 22:16 / atualizado em 11 Jun, 2017, 22:21 | Fórmula1



Lewis Hamilton dominou o GP do Canadá e de modo mais tranquilo do que seria de esperar. O triunfo permitiu-lhe reduzir a desvantagem no campeonato para 12 pontos, depois do líder Sebastian Vettel ter fechado apenas no 4º lugar. Um final que acabou até por ser positivo para o alemão que se achou no final da 2ª volta no último lugar depois de ver a asa dianteira do seu Ferrari, partida.



Hamilton no dia após igualar o seu ídolo, Ayrton Senna, com 65 poles na história, carimbou aquela que é a sua 6ª vitória no Canadá, 3ª a partir da pole. Foi em Montreal que fez a 1ª pole e venceu pela 1ª vez, há 10 anos. Está agora a apenas 1 vitória das 7, de Michael Schumacher em Montreal.



Vettel viu as chances de lutar pela vitória esfumarem-se logo na 1ª curva, num incidente de corrida quando o holandês Max Verstappen o ultrapassou e levou à frente um pedaço da asa frontal do Ferrari.





VALDRIN XHEMAJ



Mas o piloto líder do mundial teve uma recuperação agressiva com duas paragens de troca de pneus até ir buscar a 4ª posição final depois de beneficiar de um erro de Kimi Raikkonen e deixar também os dois Force India para trás. Fica no ar a ideia que Sergio Pérez e Esteban Ocon, poderiam ter trocado de posição entre si permitindo a Ocon pressionar Daniel Ricciardo nas últimas voltas, pois Perez durante muitas antes nunca pareceu em condições de passar para 3º no duelo para o pódio.



O certo é que Ricciardo fez uma prova sem erros, perfeita mesmo para o carro que tinha em mãos e não é certo que Ocon tivesse sido capaz de alcançar a posição no final. A equipa ainda decidiu que Ocon, que parecia ter ritmo mais forte, devia ter permissão para tentar avançar, mas Perez pediu mais tempo para a manobra. O tempo passou e niguém teve a "Force" para subir a 3º, batendo Ricciardo. E nisto Vettel já estava colado. Vettel passou por Ocon a 4 voltas do fim e pouco depois Perez.



A corrida ficou marcada logo na 1ª volta pelo acidente que envolveu Carlos Sainz no Toro Rosso e o Williams de Felipe Massa. Sainz foi atrevido e o seu carro tocou no de Romain Grosjean. Se o francês seguiu em pista, já descompensado o carro do espanhol levou consigo o Williams de Massa, ficando ambos de fora.



A vida de Hamilton que ficara fácil logo de início com o problema e atraso de Vettel, ficou ainda mais tranquila quando o homem que herdara o 2º lugar na corrida, Max Verstappen, viu um problema de bateria desligar tudo no seu Red Bull. A partir daí foi apenas uma corrida em velocidade de cruzeiro e controlo para Hamilton, com Bottas atrás também sem ninguém a discutir consigo.



Fernando Alonso esteve a um passo de obter os primeiros pontos da época para si e para a McLaren. Mas mesmo no final, o motor Honda voltou a ceder e a hipotecar o momento dos pontos no campeonato.



Já o teenager Lance Stroll, da Williams, marcou os seus primeiros pontos na Fóirmula 1, precisamente no seu GP em Montreal.



CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GP DO CANADÁ







O Mundial segue agora em Baku, no Azerbeijão. A classificação tem agora os dois pilotos da frente separados por 12 pontos.

Vettel 141 pontos, Hamilton 129, Bottas 93, Raikkonen 73, Ricciardo 67, Verstappen 45, Perez 44, Ocon 27.

Nos construtores a Mercedes passa a 222 pontos. A Ferrari tem 214, Red Bull 112, Force India 71.