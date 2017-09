Hamilton Vence em Monza e assume comando de Mundial

03 Set, 2017, 16:16 / atualizado em 03 Set, 2017, 16:50 | Fórmula1



Não acontecia desde o GP de Itália do ano passado. E este ano, à saída de Monza volta a acontecer. Lewis Hamilton assumiu a liderança do mundial de F1 por 3 pontos sobre o homem que desde início da temporada sempre havia liderado. Sebastian Vettel.



A liderança do campeonato foi carimbada com um triunfo sem margem de dúvidas, depois de um comando permanente desde o início da corrida. Um dia depois de se tornar no primeiro homem da história a alcançar 69 pole positions na F1, Hamilton controlou a corrida, confirmando a vantagem do carro e do motor Mercedes na casa da Ferrari.



A Mercedes obteve a sua 3ª dobradinha da época, depois do Canadá e de Inglaterra. O resultado perfeito antes do campeonato entrar numa fase onde o carro da Ferrari voltará a ter vantagem, nomeadamente já no próximo GP de Singapura.



Valtteri Bottas foi segundo no final depois de ter perdido posição na largada para Kimi Raikkonen mas recuperado logo no final da 1ª volta o seu 4º lugar, naquele que foi um dos momentos mais fantásticos da corrida de monza. Ambos os finlandeses a fazer a parabólica de Monza roda com roda.



Sebastian Vettel levou algum tempo até ir buscar as posições de Raikkonen, Esteban Ocon e Lance Stroll que largaram à sua frente. O alemão operou a sua corrida, depois da má qualificação da Scuderia no sábado, para minimizar a perda de pontos em casa. Quando se achou no 3º lugar atrás dos Mercedes, a intensão era levar o carro até ao final. Um pequeno erro com saída em frente numa das escapatórias da pista à 40ª volta, num momento em que começou a não ter confiança no carro em travagem, confirmaram que o 3º lugar era tudo o que Vettel poderia fazer perante os tifosi. Ir ao pódio com um carro da Scuderia.



Kimi Raikkonen fechou no outro Ferrari em 5º lugar, atrás de Daniel Ricciardo. O australiano foi fenomenal, uma vez mais, em pista.



Depois de ser 3º na qualificação mas a penalização por mudança de elementos do motor o terem obrigado a largar de 16º, fez uma extraordinária primeira fase de corrida até ao momento do seu pitstop mais tardio. Fez ultrapassagens agressivas a pilotos mais lentos que o seu RedBull.

Após o seu PitStop tinha por objetivo tentar o pódio, passando primeiro Raikkonen e depois Vettel. Ficou com metade do serviço feito. A passagem a Raikkonen foi em travagem sobre o limite no final da reta, para a primeira chicane da pista. Foi com tudo e passou. Chegar a Vettel já não conseguiu embora marcando uma sequência de voltas mais rápidas de corrida, só deu para cortar por metade a sua desvantagem para o alemão. O quarto lugar é meritório.



Atrás vieram os homens que já tinham largado das primeiras filas e foram consistentes ao longo da prova. Esteban Ocon com o Force India acabou em sexto. Não tinha forma de acompanhar os mais rápidos mas o seu motor Mercedes permitiu resistir aos demais.



Quer Ocon quer Lance Stroll no Williams (que largou da 2ª posição em grelha), tiveram corridas sólidas. Stroll foi sétimo na frente do colega de equipa Felipe Massa e do outro Force India, do mexicano Sergio Perez que terminou em nono





O décimo lugar foi para Max Verstappen. O jovem da Red Bull manteve ativo o seu azar de 2017. Logo nas primeiras voltas, numa tentativa de passagem a Felipe Massa, o RB13 de Max furou e obrigou a um pitstop não previsto do piloto. A partir de então foi uma corrida de recuperação.







E rodando várias vezes ao nível dos mais rápidos em pista. Fica a ideia que sem o furo, Vettel teria tido aqui uma dura dor de cabeça para ir ao pódio.



POS PILOTO EQUIPA DIFERENÇAS 1. Lewis Hamilton Mercedes GP 1h15m32.310 2. Valtteri Bottas Mercedes GP + 4.471 3. Sebastian Vettel Ferrari + 36.317 4. Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heurer + 40.335 5. Kimi Raikkonen Ferrari + 1m00..082 6. Esteban Ocon Force India-Mercedes + 1m11.528 7. Lance Stroll Williams-Mercedes + 1m14.156 8. Felipe Massa/td> Williams-Mercedes + 1m14.834 9. Sergio Perez Force India-Mercedes + 1m15.276 10. Max Verstappen Red Bull-Tag Heurer + 1 VOLTA 11. Kevin Magnussen Haas-Ferrari +1 VOLTA 12. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault +1 VOLTA 13. Nico Hulkenberg Renault +1 VOLTA 14. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault +1 VOLTA 15. Romain Grosjean Haas-Ferrari +1 VOLTA 16. Pascal Wehrlein Sauber-Ferrari +1 VOLTA D Fernando Alonso McLaren-Honda D Marcus Ericsson Sauber-Ferrari D Stoffel Vandoorne McLaren-Honda D Jolyon Palmer Renault MELHOR VOLTA Daniel Ricciardo Red Bull-Tag Heurer 1:23.361

