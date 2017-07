Hamilton vence em Silverstone e fica a 1 ponto de Vettel

16 Jul, 2017, 18:39 / atualizado em 16 Jul, 2017, 18:57 | Fórmula1



Lewis Hamilton conquistou com record, a vitória no “seu” GP e melhor ainda, recuperou quase na íntegra a desvantagem que tinha para Vettel no duelo para o título mundial.



A vitória de Hamilton foi fruto de um domínio total, sendo a 4ª consecutiva na pista britânica. Lewis igualou o record de 5 vitórias no GP de Inglaterra que só antes Jim clark e o francês Alain Prost tinha obtido. O inglês já vencera em 2008 com a McLaren.





VALDRIN XHEMAJ



O triunfo foi construído depois de uma primeira fase de corrida dominadora, onde o piloto da Mercedes construiu uma vantagem suficiente para se colocar à margem de ideias táticas de undercut da Scuderia para Kimi Raikkonen. Seria a única forma de travar o andamento de Lewis, colocar o finlandês na sua frente num período de corrida. Mas o certo é que aquando das operações de mudança de pneus, Hamilton voltou à pista já perto de 10 segundos na frente do piloto da Ferrari. Era levar até final e esperar que a vida de Vettel mais atrás fosse mais complicada. Para isso contava com Valtteri Bottas, que vindo de 9º lugar na partida iria discutir nas derradeiras voltas com os Ferrari de Raikkonen e Vettel o pódio.



E se pensado foi, não teria Hamilton imaginado o que estava para acontecer nas derradeiras voltas. Ambos os pneus dianteiros esquerdos dos carros de Raikkonen e Vettel não resistiram e tiveram falhas que comprometeram os então imaginados 2º e 4º lugares finais.





JASON CAIRNDUFF



Primeiro no momento de resistir ao ataque de Bottas para a 2ª posição de corrida, o pneu do Ferrari #7 cedeu.

Kimi que tinha dado uma resposta hoje aos críticos, não teve a sorte pelo seu lado. Bottas herdou o 2º lugar para garantir uma dobradinha da Mercedes e pensava até perder o seu merecido pódio.







Eis senão quando na volta seguinte o mesmo acontece ao outro Ferrari, o de Sebastian Vettel. E neste caso com maiores consequências desportivas. Sebastian teve de fazer o pit stop extra e descendo de 4º para 7º lugar deixou Hamilton a apenas 1 ponto de si no campeonato. Raikkonen, lá recuperou o 3º lugar e voltou a fazer um pódio na pista inglesa.





VALDRIN XHEMAJ



A vida de Vettel na tarde de Silverstone já tinha sido difícil o suficiente. Começou por perder na largada sobre Max Verstappen. O holandês da Red Bull assumiu o 3º lugar nas primeiras voltas de corrida, nunca deixou Vettel passar, resistiu, defendeu e apenas deixou a posição para Vettel aquando do momento dos PitStops. Aí Vettel já tinha Bottas em cima de si e Raikkonen e Hamilton, tudo menos perto.







Depois dos pitstops, e com os pneus Macios, Vettel não conseguiu resistir ao pneu mais macio do Mercedes de Bottas e perdeu na altura o 3º lugar. Primeiro defendeu-se em Stowe mas depois cedendo da Reta Hangar.



Na frente de Vettel ainda terminaram Nico Hlukenberg em 6º, no Renault e os Red Bull de Max Verstappen (importante corrida depois de múltiplos abandonos recentes) e Daniel Ricciardo. Ricciardo fez uma prova extraordinária, de trás para a frente, da última fila (para onde foi atirado depois de mudança de caixa de velocidades e problemas com o motor na qualificação). Soberba a prova de Ricciardo que interrompeu uma sequência de 5 pódios consecutivos na F1 (com a posição que tinha de largada era difícil), mas não deixou de fazer mais uma brilhante prova mostrando-se como um dos mais rápidos e consistentes da atualidade.





GEOFF CADDICK





CLASSIFICAÇÃO FINAL GP DE INGLATERRA







À saída de Silverstone, Vettel tem 177 pontos, Hamilton 176, depois Bottas 154, Ricciardo 117, Raikkonen 98, Verstappen 57 e Perez 52. Nos construtores, a Mercedes comanda com 330 pontos, a Ferrari 275, Red Bull 174, Force India 95, Williams 41, e ToroRosso 33.



A próxima ronda é GP da Hungria, a 30 de Julho, antes das tradicionais férias de Agosto. Uma pista de novo vantajosa para a Mercedes e onde por fim, Hamilton poderá assumir a liderança do mundial pela primeira vez este ano (Vettel é líder desde o início da época).





GEOFF CADDICK







VALDRIN XHEMAJ