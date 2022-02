Lewis Hamilton pronto a atacar nova temporada de Fórmula 1

”, afirmou, referindo-se à perda do cetro mundial na última volta da última prova da época passada, o Grande Prémio de Abu Dhabi, para o neerlandês Max Verstappen (Red Bull).Aquele final de corrida gerou bastante polémica pela decisão do diretor de prova, o australiano Michael Masi, de relançar a contenda antes da última passagem pela reta da meta enquanto havia um "safety car" à frente do pelotão.Verstappen, que tinha arriscado a mudança de pneus, conseguiu depois ultrapassar Hamilton e sagrar-se campeão do Mundo pela primeira vez. Entretanto, Masi foi afastado daquelas funções e substituído pelo português Eduardo Freitas e o alemão Niels Wittich, que vão dirigir as corridas alternadamente.Na apresentação do novo monolugar da Mercedes, o diretor executivo da escuderia alemã, Toto Wolff, assegurou que nunca esteve “preocupado” com uma possível retirada de Hamilton.”, disse o dirigente austríaco.

Os primeiros ensaios da nova época de Fórmula 1 estão previstos para Barcelona, entre 23 e 25 de fevereiro, enquanto o Bahrain vai acolher nova sessão de testes em março, seguindo o primeiro Grande Prémio da temporada, no mesmo local, em 20 de março.