Lewis Hamilton vence pela sétima vez em Silverstone e alarga vantagem no Mundial de Fórmula 1

O britânico, que fez a última volta com o pneu dianteiro direito furado, deixou o holandês Max Verstappen (Red Bull) a 5,856 segundos e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a 18,474 segundos, conquistando a 87.ª vitória da carreira, estando a quatro do recorde do alemão Michael Schumacher.

Com estes resultados, Hamilton soma 88 pontos, tendo, agora, 30 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que não foi além do 11.º lugar depois de sofrer um furo nas voltas finais. Max Verstappen, que somou um ponto extra por ter feito a volta mais rápida, é terceiro, com 52 pontos.