McLaren e Ferrari em evidência no primeiro dia de testes de Fórmula 1

O britânico Lando Norris (McLaren) terminou este primeiro dia de testes com o melhor tempo registado, rodando em 1.19,568 minutos na melhor das 103 voltas que efetuou ao traçado catalão.



Logo a seguir ficaram os dois Ferrari, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em segundo, a 0,597 segundos, e o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) em terceiro, a 0,843 segundos do mais rápido.



O holandês Max Verstappen (Red Bull), campeão em título, foi apenas o nono mais rápido, a 2,678 segundos de Norris, mas foi o piloto que, individualmente, mais voltas completou (147).



O dia decorreu praticamente sem incidentes, o que é um bom indicador para a fiabilidade dos monolugares deste ano, que obedecem já aos novos regulamentos, que retiram preponderância à aerodinâmica como forma de fomentar as ultrapassagens.



Por equipas, a Ferrari foi a que mais voltas completou, com 153.



Na sua estreia pela Mercedes, o britânico George Russell bateu o companheiro de equipa e compatriota, Lewis Hamilton.



Russel ficou com o quarto melhor tempo do dia, a 1,216 segundos de Lando Norris, enquanto Hamilton foi o quinto mais rápido, a 1,361 segundos.



A primeira bateria de testes de pré-temporada prossegue esta quinta-feira.